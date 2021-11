“พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์”เป็นประธานเปิดโกลเด้น เพลซ สาขาเพชรบุรี

โกลเด้น เพลซ ร้านค้าปลีกภายใต้บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสาขาเพชรบุรี สาขาต่างจังหวัดเป็นแห่งที่ 4 จากเดิมเปิดในพื้นที่หัวหิน 2 สาขา และฉะเชิงเทรา จับกลุ่มคนท้องถิ่นที่รักสุขภาพ พร้อมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน จำหน่ายภายในร้าน​วันนี้ 3 พ.ย.64 เวลา 09.55 น.พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานในการเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาเพชรบุรี โดยมีกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับร้านโกลเด้น เพลซ สาขาเพชรบุรี ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถนนราชวิถี ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี และสถานที่ราชการต่างๆ รวมทั้งอยู่ใกล้กับ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี หรือเขาวัง โบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี การเดินทางสะดวก จึงรองรับได้ทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนในพื้นที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยว ตัวร้านได้รับการปรับปรุงจากอาคารเก่า โดยออกแบบปรับยกเพดานสูง เพื่อให้บรรยากาศโปร่ง สบาย สไตล์ลอฟต์ พร้อมปรับโครงสร้างเติมหลังคาทรงจั่ว อันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของโกลเด้น เพลซพื้นที่ภายในร้าน แบ่งเป็น 3 ชั้น พื้นที่ชั้น 1 เป็นพื้นที่ของซูเปอร์มาร์เก็ต จำหน่ายผัก-ผลไม้ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งสินค้าจากโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริต่างๆ ที่มีเฉพาะร้านโกลเด้น เพลซ และมีมุมกาแฟโกลเด้น คอฟฟี่ แห่งที่ 12 ที่ได้รับการออกแบบในสไตล์เรือนกระจก เมนูกาแฟได้รับการสร้างสรรค์จากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ดีจากโครงการหลวงแม่สลอง จังหวัดเชียงราย รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอมชวนดื่ม พื้นที่ชั้น 2 เป็นมุมอาหารพร้อมรับประทาน โกลเด้น คิชเช่น แห่งที่ 6 ซึ่งมีการควบคุมเมนูและคุณภาพของอาหารด้วยนักโภชนากรของโกลเด้น เพลซ โดยมีเมนูขายดี ได้แก่ ไข่กระทะ ก๋วยจั๊บญวน คลับแซนด์วิช เป็นต้น โดยมีพื้นที่นั่งรับประทานอาหารภายในร้าน ภายใต้มาตรการกำกับดูแลของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด และพื้นที่ชั้น 3 เปิดโล่ง รองรับลูกค้าสำหรับการนั่งพักผ่อนแบบกลางแจ้ง เพื่อสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของเมืองเพชรบุรีนอกจากนี้ โกลเด้น เพลซ สาขาเพชรบุรี ได้นำผลิตภัณฑ์จากไร่ชีวิตพอเพียงเพ็ชร์บุรี (วิสาหกิจชุมชน) อันเป็นวิสาหกิจชุมชนชาวเพชรบุรี ที่มีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลธงชัย อำเภอเมือง และ ตำบลเขากระปุก ตำบลกลัดหลวง ตำบลท่าคอย ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง โดยมีการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เป็นต้นแบบของการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่าย อาทิ ใบกะเพรา, ชะอม, ตำลึง, ผักกูด, มะเขือเทศเชอรี่แดง, ดอกขจร, มะเขือม่วง, มะเขือเปราะ, กล้วยน้ำว้า, กล้วยหอมทอง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้นำขนมไทยจากร้านค้าของเมืองเพชรบุรี อาทิ ข้าวตูมะพร้าวอ่อน ข้าวฟ่างกวน ขนมงาอ่อน มาจำหน่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของร้าน ที่ต้องการส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของไทยปัจจุบัน โกลเด้น เพลซ ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า “Easy Shop with Golden Place” โดยมีไลน์แอดของทุกสาขา เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญลูกค้าสามารถสั่งสินค้าผ่านช่องทางไลน์ และสามารถเลือกช่องทางการรับสินค้าได้ 3 ช่องทางคือ Pick Up รับสินค้าด้วยตนเองที่จุดประชาสัมพันธ์ของสาขาที่สั่งซื้อ, Drive Thru ขับรถมารับสินค้าที่จุดนัดพบด้านหน้าสาขา และ Delivery ผ่านการใช้บริการ Grab โดยเรียกเก็บค่าบริการปลายทาง รวมถึงการเปิดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ Shopeeร้านโกลเด้น เพลซ สาขาเพชรบุรี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. และ Golden Coffee เปิดให้บริการ 07.00 – 17.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.goldenplace.co.th , FB:Golden Place โกลเด้น เพลซ และ IG:Goldenplace.official