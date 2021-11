สถานประกอบการใน กทม.ผ่านมาตรฐาน SHA แล้วกว่า 3,400 แห่ง

วันนี้ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร หรือ ศบค.กทม. ครั้งที่ 56/2564 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Cisco Webex)



ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการรายงานถึงสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงแนวทางการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในภาพรวมมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงต่ำกว่า 1,000 ราย ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 15 วัน ซึ่งจากนโยบายการเปิดประเทศและเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ซึ่งต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง



จากการที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับทหาร ตำรวจ และ กอ.รมน. จัดชุดบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเมื่อวานนี้ ชุดบูรณาการได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 657 แห่ง ซึ่งทุกแห่งให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดี และให้ความสำคัญต่อการลงทะเบียนขออนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) พบสถานประกอบการ จำนวน 36 แห่ง ไม่มีมาตรฐาน SHA ได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการลงทะเบียนขออนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) ทางเว็บไซต์ https://www.tourismthailand.org/thailandsha เพื่อเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่จะมาใช้บริการ



สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. มีทั้งหมด 3,414 แห่ง แบ่งเป็น ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 1,356 แห่ง โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ 664 แห่ง นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว 51 แห่ง ยานพาหนะ 352 แห่ง บริษัทนำเที่ยว 451 แห่ง สุขภาพและความงาม 190 แห่ง ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 88 แห่ง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 9 แห่ง การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ 70 แห่ง ร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่นๆ 183 แห่ง