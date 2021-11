สดร.เผย 5 ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เดือน พ.ย.

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. โพสต์ระบุว่า What's up in the sky November - 2021 | ท้องฟ้าเดือนพฤศจิกายน 2564



เดือนพฤศจิกายนสวัสดีครับ มีปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจอะไรนั้นไปดูกัน



- 2 พฤศจิกายน 2564 ดาวพุธเคียงดาวสไปกา



- 8 พฤศจิกายน 2564 ดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์



- 10 พฤศจิกายน 2564 ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์



- คืน 12 พฤศจิกายน - เช้า 13 พฤศจิกายน 2564 ฝนดาวตกทอริดส์เหนือ (อัตราการตก 5 ดวงต่อชั่วโมง/ไม่มีแสงจันทร์รบกวน)



- คืน 17 พฤศจิกายน - เช้า 18 พฤศจิกายน 2564 ฝนดาวตกลีโอนิดส์ (อัตราการตก 10 ดวงต่อชั่วโมง/มีแสงจันทร์รบกวน) ปีนี้ไม่เหมาะแก่การสังเกตการณ์