รัฐบาลชู Thailand Pass ลดขั้นตอน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเข้าไทย เริ่ม 1 พ.ย.นี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยรูปแบบ Thailand Pass แทนระบบ COE (Certificate of Entry) ลดขั้นตอนการอัปโหลดเอกสาร อำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไปโดยนักท่องเที่ยวและชาวไทยที่ประสงค์เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th ก่อนเดินทาง และรอการอนุมัติ 1-3 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย การตรวจโดยระบบอัตโนมัติสำหรับผู้ยื่นเอกสารวัคซีนที่มี QR Code และประเทศที่ออกเอกสารได้ให้ Public Key สำหรับการตรวจสอบเอกสารแก่ทางการไทยแล้ว (สามารถอนุมัติเอกสารให้ผู้เดินทางได้ทันที) การตรวจโดยกรมควบคุมโรคด้วยตาเปล่าตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมีระบบกํารตรวจสอบการจองที่พัก SHA+ ผ่านระบบ SHABA และ AQ ผ่าน การยืนยันผู้เข้าพักจากโรงแรม AQเมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลด Thailand Pass QR Code ได้ทันที เพื่อนำไปแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่คัดกรอง พร้อมกับผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง โดยไม่ต้องกรอก ตม.8 และ ตม.6 เมื่อเดินทางถึงไทย เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เท่านั้น สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัว 45 ประเทศและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง หรือนักท่องเที่ยวแบบ Test and Go สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทันทีหลังจากการรอผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในโรงแรมที่กำหนดไม่ต่ำกว่า 1 คืน ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัว จะต้องพำนักอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ำกว่า 21 วัน ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศไทย และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกับผู้ปกครองกรณีผู้ที่เดินทางภายหลังสามารถอัปเดตข้อมูลบางส่วนและไม่ต้องเริ่มยื่นคำร้องใหม่ เนื่องจากระบบจะมีการเก็บข้อมูลผู้เดินทางไว้เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้เดินทางฉีดวัคซีนเข็มล่าสุด และสำหรับผู้ที่ได้รับ COE ไปก่อนหน้านี้ สามารถใช้ COE ฉบับที่เคยได้รับไปแล้ว และสามารถขอรับเงินคืนได้โดยตรงจากโรงแรมที่ลงทะเบียนพำนักไว้ได้นายธนกร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Thailand Pass จะเชื่อมโยงข้อมูล กับ COSTESHABA EntryThailand และระบบตรวจคนเข้าเมือง เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ รองรับการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในพื้นที่ Sandboxสิ่งสำคัญคือสามารถลดขั้นตอนการเตรียมและกรอกเอกสารของนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยจะเป็นการนำร่องรูปแบบการติดตามนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อเป็นควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน ฟื้นฟู เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ตามแนวทางการเปิดประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี