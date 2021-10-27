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ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก 245,258,568 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 245,258,568 ราย เพิ่มขึ้น 426,101 ราย เสียชีวิต 4,978,251 ราย เพิ่มขึ้น 7,535 ราย รักษาหาย 222,335,751 ราย
 