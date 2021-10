ชลบุรีเปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1 และเข็ม 3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี ) ประกาศแจ้งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Walk in เข็ม 1 ซิโนแวค (Sinovac) และเข็ม3 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ที่โรงพยาบาลเดิมที่เคยได้รับเข็ม 2 ดังนี้



1. โรงพยาบาลพนัสนิคม



วันที่ 25 และ 27 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม 1 Sinovac วันละ 500 คน) สถานที่ : โรงพยาบาลพนัสนิคม ตึกพุทธประทานพร ชั้น G เวลา 13.00-15.00 น.



2. โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10



- วันที่ 25, 26, 27 และ 29 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม1 Sinovac) สถานที่ : โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เวลา 08.00-15.00 น.



- วันที่ 28 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม3 AstraZeneca) สถานที่ : โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เวลา 08.00-15.00 น.



3. โรงพยาบาลพานทอง



- วันที่ 29 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม1 Sinovac) สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เวลา 07.00-12.00 น.



- วันที่ 29 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม3 AstraZeneca) สถานที่ : โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพานทอง เวลา 07.00-12.00 น.



4. โรงพยาบาลบ่อทอง



วันที่ 25, 26, 29 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม1 Sinovac และ Walk in เข็ม3 AstraZeneca) สถานที่ : โรงพยาบาลบ่อทอง เวลา 08.00-12.00 น.



5. โรงพยาบาลแหลมฉบัง



(เข็ม1 Sinovac รับบัตรคิวจาก รพ.สต.) สถานที่ : ศาลาประชาคมอ่าวอุดม วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น.



- วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม3 AstraZeneca) สถานที่ : ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เวลา 08.00-15.00 น.



6. โรงพยาบาลบางละมุง



- วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม1 Sinovac ) สถานที่ : สนามกีฬาในร่ม ซอยชัยพฤกษ์ เวลา 08.00-15.00 น.



- วันที่ 25, 27 และ 28 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม3 AstraZeneca) สถานที่ : สนามกีฬาในร่ม ซอยชัยพฤกษ์ เวลา 08.00-15.00 น.



7. โรงพยาบาลหนองใหญ่



วันที่ 25 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม1 Sinovac) สถานที่ : โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา เวลา 10.00-12.00 น.



8. โรงพยาบาลบ้านบึง



วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ( Walk in เข็ม3 AstraZeneca) สถานที่ : โรงพยาบาลบ้านบึง เวลา 08.00-12.00 น.



9. โรงพยาบาลเกาะจันทร์



- วันที่ 25 ตุลาคม 2564 (Walk in เข็ม1 Sinovac) สถานที่ : รพ.เกาะจันทร์ เวลา 08.00-14.00 น.



- วันที่ 1 และ 3 พฤศจิกายน 2564 (Walk in เข็ม3 AstraZeneca) สถานที่ : รพ.เกาะจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น.



สำหรับ โรงพยาบาลอื่นๆ ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆของโรงพยาบาลนั้นๆ ได้แก่

- หมายเลขโทรศัพท์

- Facebook Fanpage หรือเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาล

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป