WHO ประกาศรับรอง อย.เป็นหน่วยงานกำกับดูแลวัคซีนที่มีมาตรฐานสากล

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ระบบการกำกับดูแลวัคซีนของไทย (Thailand’s National Regulatory Authority (NRA) for Vaccine) อยู่ในระดับที่ 3 (Maturity Level 3) ภายหลังการมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบการกำกับดูแลวัคซีน การขึ้นทะเบียนวัคซีน การกำกับหลังออกสู่ตลาด การตรวจประเมินมาตรฐาน โดยใช้การประเมินผ่านเครื่องมือ Global Benchmarking Tool (GBT) ที่มีมาตรฐานโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดย WHO ได้ประกาศรับรอง อย. ว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพด้านระบบควบคุมกำกับดูแลวัคซีนระดับประเทศตามมาตรฐานการเทียบเคียงระดับสากล (WHO Global Benchmarking) ซึ่งหมายถึงระบบการกำกับดูแลวัคซีนของไทยมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด มีเสถียรภาพ และมีการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบ



ทั้งนี้ การที่ อย. ได้รับการรับรองมาตรฐานในการกำกับดูแลดูแลวัคซีนจากองค์การอนามัยโลก เป็นการสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนทุกชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลส่งผลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนับเป็นความสำเร็จและก้าวสำคัญของระบบการกำกับดูแลวัคซีนของประเทศไทย ซึ่ง อย. จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไป