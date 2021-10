รพ.สำโรงการแพทย์เปิดรับ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรไขว้

โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เปิดรับการฉีดวัคซีนโควิดแบบ Walk in สำหรับประชาชนคนไทยอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน และไม่เคยติดเชื้อโควิด



สำหรับการฉีดวัคซีน เป็นการรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้

เข็ม 1 ซิโนแวค (Sinovac)

เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)



ทั้งนี้ เปิดบริการฉีดวัคซีนไขว้ ตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม 2564 ดังนี้

วันที่ 8 ต.ค 64 รับ Walk in 300 คน

วันที่ 11 ต.ค 64 รับ Walk in 700 คน

วันที่ 14 ต.ค 64 รับ Walk in 300 คน

วันที่ 15 ต.ค 64 รับ Walk in 300 คน



สำหรับการลงทะเบียน Wall in ฉีดวัคซีน ซิโนแวค ไขว้ แอสตร้าเซนเนก้า เปิดลงทะเบียนเวลา 09.00-15.00 น. (พักในช่วงเที่ยง) โดยการนำบัตรประจำตัวประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนรพ.สำโรงการแพทย์ ลานกิจกรรมชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง