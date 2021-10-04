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ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก 235,698,157 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 04 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อแล้ว 235,698,157 ราย เพิ่มขึ้น 300,169 ราย เสียชีวิต 4,815,474 ราย เพิ่มขึ้น 4,569 ราย รักษาหาย 212,554,907 ราย
 