นายกฯ ร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติฯ แบบทางไกล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 76 และการประชุมที่เกี่ยวข้องแบบทางไกล



ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 (ตามเวลาท้องถิ่น) นายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมสุดยอดโควิด-19 ยุติโรคระบาดและการสร้างกลับมาใหม่ (Global COVID-19 Summit: Ending the pandemic and building back better) ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความร่วมมือเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน



ขณะที่วันนี้ (23 กันยายน 2564) จะร่วมการประชุมสุดยอดว่าด้วยระบบอาหาร (Food Systems Summit) ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์ "มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" สร้างความมั่นคงทางอาหาร และขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG เป็นทศวรรษแห่งการทำงาน หรือ Decade of Action พลิกโฉมระบบอาหารให้มีความยั่งยืนและสมดุล



ส่วนวันที่ 24 กันยายน 2564 การประชุมระดับสูงด้านพลังงาน (High-level Dialogue on Energy) ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์การเปลี่ยนผ่านทางพลังงานของไทย โดยมุ่งจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ ขับเคลื่อนภาคพลังงานของไทยสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำ และการลดก๊าซเรือนกระจก



นอกจากนี้ วันที่ 25 กันยายน 2564 ในการอภิปรายทั่วไป (General Debate) นายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโลกหลังยุคโควิด-19