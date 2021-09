“หมออดุลย์”ชี้ปรากฏการณ์โควิดขาลง ลดอย่างไม่รู้เหตุผลทุกประเทศ

ศ.คลินิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า บางครั้งเราก็ไม่รู้เหตุผล



-หลายครั้งที่ผลของงานออกมาดี เราไม่รู้ว่าเพราะดวง โชคช่วย หรือว่าฝีมือเรา



-ปักตะไคร้ แห่นางแมว แล้วฝนตก ก็ไม่รู้ว่าเพราะความบังเอิญ หรือ สิ่งที่เราทำมีผลกับการที่ฝนตก



-เรื่อง Covid19 ที่ช่วงนี้ เป็นขาลง เราพบผู้ป่วยน้อยลงหลังจากขึ้น peak ขึ้นสูงสุด และปรากฏการณ์นี้ ก็พบในทุกประเทศ เพียงแต่จุดสูงสุดของแต่ละประเทศต่างกัน ซึ่งเมื่อคนไข้ลดลง ก็จะลดดิ่งเหมือนกันเกือบทุกประเทศ เพียงแต่บางประเทศ มียอดสูงขึ้นไปใหม่ อีกเล็กน้อย แล้วก็ลดลง



-เราไม่รู้ว่า ปรากฏการณ์ที่ทำให้ Covid19 ในขาลง ลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลจากวัคซีน จากการป้องกันตนเอง หรือ จากเชื้อมันอ่อนลง(หลังจากแบ่งตัวไปหลายๆรอบ) หรือจากการที่ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้รวดเร็วขึ้นทำให้ได้รับการรักษา โอกาสแพร่เชื้อน้อยลง หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมด เป็นไปตามวัฏจักรของธรรมชาติ



-ที่บอกว่า Covid19 ที่ลดลง อาจจะไม่ใช่ผลของวัคซีน เพราะข้อมูลบอกว่า วันที่การระบาดลดลงในอเมริกาและอิสราเอล การฉีดวัคซีนในประเทศแม้แต่เข็ม 1 ก็ยังไม่ถึง 5% ส่วนการ lock down และ มาตรการเข้มข้น ก็หาตัววัดยาก ที่เห็นตัวอย่างและวัดได้ ก็คงในประเทศจีน ครั้งประเทศ ที่ lock down ด้วยความเข้มข้นต่างกัน ก็วัดยากว่า ผลการ lock down มากแค่ไหนจะได้ผล แค่ไหนจะไม่ได้ผล ส่วนเรื่อง ยา และ การเข้าถึงการรักษาเร็ว และ ครอบคลุม ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาทางการแพทย์มายืนยัน มีแต่รายงานเล็กๆ จากประเทศไทย ว่า คนที่ได้ยาเร็ว การหายป่วยจาก ICU ได้เร็วกว่า เรื่องดวง ยังแล้วใหญ่ ไม่มีอะไรมาวัด และช่วงนี้ หมอดูก็ไม่กล้าออกมาทำนายทายทัก เพราะกลัวเสียรางวัด เสียมวย เสียหมอ



-เมื่อไม่รู้ว่า อะไร เป็นหัวใจสำคัญของการได้ผล สิ่งที่ทำได้ คือ ทำมันทุกอย่าง เหมือนที่ทุกวันนี้ เรายังมีการแห่นางแมว และ ปักตะไคร้ จนกว่าเราจะรู้ว่า อะไรที่ได้ผลที่สุด เราจะได้เลือกทำในสิ่งที่ต้นทุนน้อย และได้ผลเยอะ ถ้าเทียบกับ ในยุคแรกๆ ที่คนจีนค้นพบดินระเบิด ก็ใช้แค่ทำให้หินแตกออกมา ง่ายต่อการนำไปใช้ ถัดมาเมื่อควบคุมได้ ก็บังคับให้เป็น พลุ และ ดอกไม้ไฟ เมื่อพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง ก็เป็นปืนใหญ่ สำหรับการต่อสู้กัน ประเทศทางโลกตะวันตก ก็นำไปพัฒนาต่อเป็น ปืน จากปืนยาว ก็เป็น ปืนสั้น เป็นปืนกล การต่อสู้กับ Covid19 ปัจจุบัน เราเริ่มมีความรู้แล้ว แต่การบังคับ หรือ การกำกับ การใช้ความรู้ในการต่อสู้กับโรค ยังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องทำกันแต่ทุกมาตรการต่อไป (ทั้งที่ความจริง อาจจะต้องใช้ ทุกมาตรการในสัดส่วนที่เหมาะสมก็ได้



-ทำทุกเรื่องไปก่อนนะครับ ฉีดวัคซีน ป้องกัน (universal precaution) และ รีบเข้ารับการรักษา