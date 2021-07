จ.สุราษฎร์ฯ กำหนด 6 มาตรการปฏิบัติ พร้อมเปิด Samui Plus Model 15 ก.ค.นี้

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า ตามโครงการ Samui Plus Model วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ว่า ได้กำหนด 6 มาตรการปฏิบัติ ตั้งแต่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จนถึงกลับออกไป โดยเฉพาะเมื่อพำนักอยู่ในพื้นที่ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 3 ครั้ง หาก 7 วันแรกตรวจไม่พบเชื้อให้ใช้มาตรการแยกตัวในระบบ Samui Plus Model ห้ามออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากนั้นวันที่ 8-14 สามารถเดินทางข้ามพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่าได้ โดยใช้บริการเฉพาะเรือที่ได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อำเภอ) ห้ามใช้เรือสาธารณะที่มีผู้โดยสารอื่นหรือประชาชนทั่วไปปะปน และกำหนดให้ใช้เฉพาะท่าเทียบเรือหน้าพระลาน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย ท่าเทียบเรือท้องศาลา ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน ท่าเทียบเรือบ้านแม่หาด ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน รวมทั้งยังมีมาตรการคุมเข้มสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในระบบ Samui Plus Model ทั้ง 3 เกาะด้วย