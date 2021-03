"กรณ์"คุยผู้บริหารจีนี่ หวังสร้าง T-Wave ให้ดังทั่วโลก โวเป็นอีกหนึ่งภารกิจพรรคกล้า

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์รูปพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อ "Soft Power ไทย ไปถึงระดับโลกได้!"ระบุว่า [ Soft Power ไทย ไปถึงระดับโลกได้! ]



วันนี้ผมและทีมกล้าได้นัดกับพี่ๆ น้องๆ สายครีเอทีฟสาขาต่างๆ ทั้งพี่นิค Nick Genie ผู้ปลุกปั้นวงดังๆ มากมาย อย่างบอดี้สแลม,โปเตโต้ และบิ๊กแอส พร้อมทีมจากแกรมมี่อีกสองท่าน Art Panida Don Padungvichean และยังมีน้องซอฟแวร์แห่ง คอเกาหลี by Korseries รวมทั้งหนุ่มสาวสายสตาร์ทอัพ เจน ณัฐภา กมลเศวตกุญ - Jane Nattapa Lory Pongpol

ไปนั่งคุยกับคุณ Kim Kwan Su หนุ่มเกาหลีที่มี mission จะสร้าง T-Wave (คลื่นไทย) จากประสบการณ์ในฐานะทีมจาก YG ยักษ์ใหญ่เกาหลีผู้มีส่วนสำคัญในการสร้าง K-Wave มาแล้ว



YG เป็นผู้สร้าง Big Bang, Psy, Black Pink, etc. วันนี้เราได้มุมมองมากมายจากหนุ่มเกาหลีผู้มีความเชื่อในคนไทยว่าเราจะสามารถยกระดับวงการบันเทิงเราให้สร้างผลงานระดับอินเตอร์ได้ โดยเขาให้เวลาตัวเองไว้ 5 ปี



เราคุยกันถึงบทบาทของรัฐในการช่วยส่งเสริม และคุยกันถึงความสำคัญของการมีวัฒนธรรมด้านการบันเทิงเป็นทุนเดิม รวมไปถึงอิทธิพลของ streaming platform เช่น Netflix ต่อโอกาสและแนวทางการพัฒนา



ผมถามเขาว่า กรณีเพลง Gangnam Style ทำไม Psy ถึงเลือกเปิดตัวเพลงทาง YouTube ซึ่ง Kwan Su เล่าว่าในวันนั้น Psy แทบไม่รู้จัก YouTube ด้วยซ้ำ และไม่มีใครคาดเดาว่าจะปังถึงขนาดนั้น (ผมจำได้ว่าดูคลิปนี้ครั้งแรกตอนที่มีคนดูแล้วประมาณ 50 ล้านวิว ซึ่งตอนนี้ถึง 4 พันล้านวิวแล้ว!)

และรายได้หลักของ K-Pop คือการจัดคอนเสิร์ต (ช่วงโควิดนี้จึงลำบากกันถ้วนหน้า)



ผมถามว่าแล้วกรณี Lisa นี่เป็นยุทธศาสตร์ของ Blackpink หรือไม่ที่จะมีสมาชิกคนไทย ซึ่งคำตอบคือ ‘ไม่เลย’ น้องลิซ่าเดินเข้าไปนำเสนอตัวเอง และเป็นคนที่มีพรสวรรค์ระดับเทพที่ปฏิเสธไม่ได้ ทั้งๆ ที่การมีสมาชิกในวงที่เป็นคนต่างชาติทำให้การบริหารจัดการยากขึ้นมาก (ในแง่ระบบระเบียบทางกฎหมายของภาคธุรกิจกับภาครัฐ)



วันนี้บริษัทใหม่ของ Kwan Su กำลังปั้นศิลปินไทยคือ ‘น้องแอลลี่’ ที่มีเพลงฮิตคือ How To Love และอีกหนึ่งวงคือ ‘อารีน่า’ ร่วมกับเพื่อนรุ่นน้องผมคือ กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ รอดูว่าเพลงของน้องๆเขาจะประสบความสำเร็จแค่ไหน (เพลง Come Get It Now)



การพูดคุยวันนี้ทำให้เราได้มุมมองมากมาย แต่สิ่งที่เขาเน้นเป็นพิเศษคือ Production Value ที่เขาให้ความสำคัญมาก ดังที่หลายๆท่านทราบดีว่า งบโปรดักชั่นของมิวสิควิดีโอ หรือแม้แต่ซีรีย์ของเกาหลีนั้นมีการลงทุนมหาศาล แต่เขาบอกว่าคุ้มค่าเพราะสามารถขายคอนเทนท์ไปได้หลายประเทศทั่วโลก



ถกกันในหลายประเด็น จากนั้นพวกเราทีมไทยแลนด์นั่งระดมความคิดกันต่อว่า วงการบันเทิงไทยจะเติบโต และไปได้ไกลได้อย่างไร เราจะสร้าง T-Wave ของเราได้เองไหม หรือเราต้องจับมือกับคนเก่งๆ จากต่างประเทศ แล้วเรียนรู้จากเขาและพัฒนาฝีมือของเราไปพร้อมๆกัน



นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายประเทศไทย และทีมงาน Soft Power พรรคกล้าเป็นอย่างยิ่ง และนี่คือ 1 ใน 5 ภารกิจหลักสำคัญของ พรรคกล้าครับ