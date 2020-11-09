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ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก 50,715,131 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เว็บไชต์ worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 พบมีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 50,715,131 ราย เพิ่มขึ้น 465,063 ราย เสียชีวิต 1,261,657 ราย เพิ่มขึ้น 5,742 ราย รักษาหาย 35,779,761 ราย