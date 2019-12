สถานทูตอังกฤษเชิญชวนคนไทยร่วมถวายพระพรพิธีเสกสมรส"เจ้าชายแฮร์รี"และพระคู่หมั้น

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย และ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกันจัดงาน "Siam Paragon Celebrates the Royal Wedding in Collaboration with British Embassy Bangkok" โดยรวบรวมเรื่องราวเส้นทางความรักระหว่างเจ้าชายแฮร์รี และ น.ส.เมแกน มาร์เคิล พระคู่หมั้น รวมถึงประวัติศาสตร์พระราชพิธีอภิเษกสมรส พิธีเสกสมรสของพระราชวงศ์อังกฤษ ถ่ายทอดเป็นนิทรรศการภาพถ่ายระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคมนี้ ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมจัดสมุดเขียนถวายพระพรแด่เจ้าชายแฮร์รีและพระคู่หมั้น ซึ่งจะมีพิธีเสกสมรสในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ โดยหลังจากจบงาน ทางสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย จะนำสมุดถวายพระพรส่งไปยังสำนักพระราชวังเคนซิงตัน