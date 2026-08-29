“NIPPON HAKU BANGKOK 2026” มหกรรมญี่ปุ่นที่รวมทุกเรื่องไว้ในงานเดียว 28-30 ส.ค.นี้ ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เริ่มแล้ว! “NIPPON HAKU BANGKOK 2026” มหกรรมญี่ปุ่นที่รวมทุกเรื่องไว้ในงานเดียว ชวนค้นพบ “วันที่ดีขึ้นในแบบของตัวเอง” ภายใต้ธีม “Japanese Way for Better Day” จัดเต็มทุกไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทัพศิลปินไทย–ญี่ปุ่น และกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟตลอด 3 วันเต็ม 28–30 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าร่วมงานฟรี
เจเอ็ดดูเคชั่น สถาบันสอนภาษาและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ผนึกกำลังพันธมิตรไทย–ญี่ปุ่น จัดพิธีเปิดงานมหกรรมญี่ปุ่นครั้งใหญ่ “NIPPON HAKU BANGKOK 2026” อย่างเป็นทางการ ภายใต้ธีม “Japanese Way for Better Day” ชวนทุกคนค้นพบ “วันที่ดีขึ้นในแบบของตัวเอง” ผ่านแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น ถ่ายทอดผ่าน 3 สโลแกน “BETTER DAY” “ญี่ปุ่น...ได้อีก” และ「もっともっと… สะท้อนความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดในการนำความรู้ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และประสบการณ์จากญี่ปุ่นมาต่อยอดให้ชีวิตดีขึ้นได้อีกในทุกมิติ พร้อมร่วมฉลอง 139 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28–30 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเปิดให้เข้าร่วมงานฟรีตลอดทั้ง 3 วัน
คุณทากุโอะ ฮาเซกาวะ (Mr.Takuo Hasegawa) ประธานจัดงาน “นิปปอนฮาคุ แบงคอก 2026” (NIPPON HAKU BANGKOK 2026) กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 139 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 140 ในปี 2027 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้เติบโตอย่างแข็งแรงและหลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปจนถึงวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คน สำหรับผม NIPPON HAKU BANGKOK ไม่ได้เป็นเพียงงานที่นำเสนอเรื่องราวของญี่ปุ่น แต่เป็น ‘พื้นที่แห่งโอกาส’ ที่เปิดให้คนไทยและญี่ปุ่นได้พบกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย เพราะเราเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือในระดับองค์กรเพียงอย่างเดียว หากแต่เติบโตจากการเชื่อมโยงของผู้คนในทุกระดับ การจัดงานในปีนี้จึงยังคงมุ่งสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาค้นพบสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ โอกาสทางการศึกษาและการทำงาน ธุรกิจ วัฒนธรรม หรือแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่น และนำสิ่งเหล่านั้นไปต่อยอดสู่ ‘วันที่ดีขึ้นในแบบของตัวเอง’ พร้อมเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเติบโตไปด้วยกัน”
พิธีเปิดงาน “NIPPON HAKU BANGKOK 2026” ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณทากุโอะ ฮาเซกาวะ (Takuo Hasegawa) ประธานจัดงานฯ พร้อมด้วย คุณกลินท์ สารสิน นายกสมาคมไทย–ญี่ปุ่น และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คุณร่มเดช พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และ ฯพณฯ โอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำบทบาทของ NIPPON HAKU BANGKOK ในการเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คน องค์กร ภาคธุรกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมของไทยและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน
เปิดฉากความสนุกด้วยการแสดงพิเศษ “Thailand × Kumamoto Friendship Moment” ส่งต่อมิตรภาพและกำลังใจจากประเทศไทยสู่คุมาโมโต้ ผ่านการพบกันของ Kumamon ร่วมกับ Polca-san, Lunar และ Any มาสคอตจาก GMMTV พร้อมการแสดงจากกองทัพศิลปินไทย–ญี่ปุ่น นำทีมโดย Mini Concert เพลงธีมงาน “เพลงวาดฝัน” โดย KOKORO จาก PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE และ WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE ตามด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก LIL LEAGUE feat. NEX & AA วง BUS และการแสดงจากศิลปินญี่ปุ่น SWEET STEADY และ Kosaku Koizumi × Ryoto Shisaka สร้างสีสันให้พิธีเปิดงานอย่างคึกคัก
“ญี่ปุ่น…ได้อีก” ครบทุกมิติ ตั้งแต่เรียน–งาน ไปจนถึงกิน–ช้อป–เที่ยว-เล่น
ตลอด 3 วัน NIPPON HAKU BANGKOK 2026 ยังคงรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นไว้อย่างครบครัน ทั้งการศึกษา การทำงาน การเจรจาธุรกิจ การท่องเที่ยว อาหาร สุขภาพ ธุรกิจ วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และความบันเทิง พร้อมกิจกรรมจากองค์กรและแบรนด์ชั้นนำจากไทยและญี่ปุ่น ให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกค้นหาแรงบันดาลใจที่ตรงกับความสนใจของตัวเอง
สายกิน “กินได้อีก!”
พบกับ FOOD ZONE ที่รวบรวมอาหาร ขนม และเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่นหลากหลายเมนู พร้อม KANPAI THAILAND 2026 ที่นำเครื่องดื่มจากญี่ปุ่นกว่า 130 รายการ จากกว่า 40 แบรนด์ มาให้สัมผัสรสชาติและทำความรู้จักวัฒนธรรมเครื่องดื่มญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
สายช้อป “ช้อปได้อีก!”
พบกับสินค้าและแบรนด์ญี่ปุ่นหลากหลายประเภท ตั้งแต่แฟชั่น เครื่องประดับ ความงาม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ของใช้
ไปจนถึงสินค้าอนิเมะ มังงะ และป๊อปคัลเจอร์ พร้อมแบรนด์และผู้ประกอบการจากหลากหลายพื้นที่ของญี่ปุ่น รวมถึง KATE แบรนด์เครื่องสำอางญี่ปุ่น และสินค้าจากสำนักพิมพ์และแบรนด์ญี่ปุ่นอีกมากมาย
สายเที่ยว “เที่ยวได้อีก”
ใครกำลังวางแผนจัดทริปเที่ยวญี่ปุ่น ต้องห้ามพลาดกับ “TRAVEL ZONE” ที่ปีนี้จัดเต็มกับบูธแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่นจากหลากหลายองค์กรที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น และโปรโมชันตั๋วเครื่องบินราคาสุดพิเศษจากสายการบินชั้นนำ ที่เตรียมมาเอาใจสายท่องเที่ยวเพื่องานนี้โดยเฉพาะ
สายกิจกรรม “เล่นได้อีก!”
สนุกกับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ได้ลองทำจริง ทั้งการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับประเภทร่อนผลัดจาก International Origami Plane Association ประเทศญี่ปุ่น, ทดลอง Kyudo หรือการยิงธนูแบบญี่ปุ่น, Kendama Workshop และ LDH RANDOM DANCE รวมถึงกิจกรรมและเวิร์กช็อปจากแบรนด์และบูธต่าง ๆ ทั่วงาน โดยมี Canon แบรนด์กล้องและเทคโนโลยีการถ่ายภาพจากญี่ปุ่น ร่วมเติมเต็มประสบการณ์ให้ผู้เข้าชม
“ดูได้อีก!” จัดเต็ม J-POP ไอดอล ซีรีส์ และ Japanese Entertainment
ด้านความบันเทิง NIPPON HAKU BANGKOK 2026 ขนทัพศิลปินและคอนเทนต์ญี่ปุ่นมาให้แฟน ๆ ได้สัมผัสตลอดทั้ง
3 วัน ทั้งดนตรี J-POP ไอดอล ซีรีส์ และวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมความร่วมมือกับ GagaOOLala แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง LGBTQ+, BL และ GL ระดับโลก ที่จะพาผู้ชมไปค้นพบสีสันของคอนเทนต์ญี่ปุ่นในอีกมิติ
บนเวทีพบกับศิลปินญี่ปุ่นและไทยมากมาย อาทิ LIL LEAGUE from EXILE TRIBE, WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE, KOKORO จาก PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE, I Don’t Like Mondays., KeNN, Kucci, kiOra, SWEET STEADY, Fukushima Seika, Sato Triplets, └BHNX┘ และ UNIVER23 รวมถึง BNK48 และ CGM48 พร้อมไฮไลต์พิเศษมากมาย อาทิ LIL LEAGUE กับ “LOCA” ครั้งแรกในประเทศไทย และ LIL BAND SPECIAL STAGE, First Live in Thailand ของ kiOra, การแสดง “Muscle × Performance” จาก └BHNX┘ และการเดินทางมาแสดงนอกประเทศครั้งแรกของ UNIVER23
ด้านซีรีส์และนักแสดงญี่ปุ่น พบกับ KOIZUMI KOSAKU × SHISAKA RYOTO นักแสดงนำจากซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องใหม่ พร้อม Ryo Ryusei และ Ohm Tanapak นักแสดงจากซีรีส์ VIVANT ร่วมด้วยโปรดิวเซอร์ Iida และแขกรับเชิญ Ryota Moisture รวมถึงสีสันจากวงการภาพยนตร์กับไลน์อัปภาพยนตร์ใหม่จาก MONGKOL CINEMA
เปิดประตูสู่อนาคตกับ “JAPAN EDUCATION & JOB FAIR 2026”
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ JAPAN EDUCATION & JOB FAIR 2026 พื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาโอกาสด้านการศึกษาและการทำงานกับญี่ปุ่น โดย JAPAN EDUCATION FAIR รวบรวมสถาบันศึกษาจากญี่ปุ่นกว่า 40 แห่ง ครอบคลุมโรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนมัธยม โครงการแลกเปลี่ยน วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ค่ายเรียนภาษาช่วงปิดเทอม และข้อมูลที่พัก พร้อมข้อมูลทุนการศึกษาทั้งจากรัฐบาลญี่ปุ่น องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทำงาน JAPAN JOB FAIR เปิดพื้นที่พบกับบริษัทญี่ปุ่นจากหลากหลายอุตสาหกรรม
มีตำแหน่งงานทั้งที่ใช้และไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่น รองรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สมัครพูดคุยกับบริษัทและผู้รับสมัครงานโดยตรง และสามารถเตรียม Resume เพื่อสมัครงานภายในงานได้ทันที
ยกระดับโอกาสทางธุรกิจกับ “BUSINESS ZONE” ครั้งแรก ในงาน NIPPON HAKU BANGKOK 2026
โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด (MEDIATOR) และ Jeducation เพื่อเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับองค์กรชั้นนำจากญี่ปุ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองด้านการดำเนินธุรกิจ และร่วมสร้างโอกาสใหม่ผ่านแนวคิด Economic Co-Creation พร้อมเจาะลึกการปรับตัวของ SMEs การสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง ESG และเทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต
ภายในโซนพบกับ Business Talk Stage รวม 20 เซสชันตลอด 3 วัน ครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมและยานยนต์ ภาวะผู้นำในองค์กรญี่ปุ่น ไปจนถึงการสร้างแบรนด์ผ่านวัฒนธรรมอาหาร อาทิ “Next Drive: ออกเดินทางสู่บทใหม่ของยานยนต์ไทย” โดยผู้บริหารจาก Nissan และผู้ดำเนินรายการจากสำนักข่าว NIKKEI, “Thai CEO Power: เมื่อคนไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำทัพขององค์กรญี่ปุ่น” โดยผู้บริหารจากไทยโอบายาชิ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ และ Hakuhodo International Thailand รวมถึง “With the Love of Japanese Food: ทำไมอาหารญี่ปุ่นถึงครองใจคนไทย?” โดยผู้บริหารจาก YUZU GROUP, Kensaku และ Shindo Ramen
คนรักญี่ปุ่นห้ามพลาด! งาน “NIPPON HAKU BANGKOK 2026” เพราะปีนี้เรายกทุกเรื่องราวความเป็น “ญี่ปุ่น...ได้อีก” บินตรงมาให้สัมผัสกันถึงที่ พร้อมด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือ จากองค์กรญี่ปุ่นและแบรนด์ชั้นนำของไทยและญี่ปุ่น อาทิ Krungsri, Japan Airlines (JAL), TOYOTA, KATE, TORAY และ NISSAN ที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์จากญี่ปุ่นให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมร่วมขับเคลื่อนความสัมพันธ์และโอกาสใหม่ ๆ ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในหลากหลายมิติ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ ฮอลล์ 5-6 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าร่วมงานฟรี! สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้างานได้ที่ https://nipponhaku.one.in.th/register/thai และติดตามรายละเอียดกิจกรรม ตารางการแสดง และข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage: NIPPON HAKU BANGKOK และเว็บไซต์ www.nipponhaku.com
พร้อมกันนี้ เตรียมพบกับ NIPPON HAKU BANGKOK 2027 ระหว่างวันที่ 27–29 สิงหาคม 2570 ซึ่งจะจัดขึ้นในวาระสำคัญแห่งการเฉลิมฉลอง 140 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ญี่ปุ่น พร้อมความร่วมมือและกิจกรรมพิเศษที่จะเชื่อมโยงมิตรภาพของทั้งสองประเทศให้ก้าวไปได้อีกไกลยิ่งขึ้น
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