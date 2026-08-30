เที่ยวสายมู ไหว้ครูหมอโนรา "ตาพรานบุญ" แห่งวัดยางใหญ่ นครศรีธรรมราช

หากพูดถึงความเชื่อท้องถิ่นที่ฝังรากอยู่ในวิถีชีวิตชาวปักษ์ใต้มานาน ความเชื่อเรื่อง "ตาพรานบุญ" ตัวละครหน้ากากสีแดง จมูกงุ้ม ฟันยื่น คือหนึ่งในบรรพบุรุษวัฒนธรรมโนราภาคใต้ ที่ปรากฎในตำนานพื้นบ้าน ศิลปะการแสดง และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน
เรื่องราวความเป็นมาของตาพรานบุญนั้นก็มีมากกว่าหนึ่ง เพราะนอกจาก “ตาพรานบุญ” เป็นตัวละครสำคัญใน มโนราห์ (โนรา) ศิลปะการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชและพัทลุง ในเวทีแสดง “พราน” มักเป็นตัวตลกที่สวมหน้ากากไม้ จมูกงุ้มยาว ทาสีแดง มีขนเป็ดติดเป็นผมหงอก และรำท่าตลกเรียกเสียงฮา
แต่ในความเชื่อของคนใต้ “พราน” ไม่ใช่แค่ตัวตลก โบราณถือว่าพรานเป็นผู้มี วิชาอาคมแก่กล้า เพราะต้องเข้าป่าลึกที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้นลับและอันตราย หากไม่มีของดีก็อาจไม่รอด
แต่อีกมุมของเรื่องตำนานเล่าขานต่อกันมา คือพรานบุญเป็นนายพรานผู้มีวิทยาคมในเรื่องเล่าของ "พระสุธน-มโนราห์" ซึ่งเคยช่วยชีวิตพญานาคราชนาม "ท้าวชมพูจิต" ไว้ แล้วได้ยืม "นาคบาศ" ของวิเศษจากท้าวชมพูจิตไปจับนางกินรีทั้งเจ็ด รวมถึงจับ "นางมโนราห์" ถวายพระสุธนกุมารได้สำเร็จ จนเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องโชคลาภและโภคทรัพย์ที่ผูกกับชื่อพรานบุญมาจนถึงทุกวันนี้
ที่ "วัดยางใหญ่" จึงมีการสร้าง "วิหารปฐมบรมครูตาพรานบุญ" ประดิษฐานรูปปั้นตาพรานบุญองค์ใหญ่ เป็นจุดศูนย์กลางศรัทธาของผู้คน
"วัดยางใหญ่" ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอีกหนึ่งชื่อเรียกว่า “วัดสีชมพู” ด้วยสีสันของวัดโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ที่มีที่มาของสีชมพูผูกกับตำนานของ "ท้าวชมพูจิต" พญานาคราชที่พรานบุญเคยช่วยชีวิตไว้ตามเรื่องเล่าโบราณ ว่ากันว่าชาวบ้านซึ่งทำไร่ยางในพื้นที่ขุดพบชิ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายแดงที่ชำรุด ต่อมาได้รับการบูรณะปั้นปูนพอกองค์ขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2499 กลายเป็นพระประธานของวัดที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงพ่อยางใหญ่"
และสิ่งที่ทำให้วัดยางใหญ่มีมิติมากกว่าวัดสายมูทั่วไป คือพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับ "โนรา" ศิลปะการแสดงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ รวมถึง ซุ้มประตูทางเข้าวัดที่ออกแบบจาก "เทริดมโนราห์" และรูปปั้นโนราห์รอบวัด เป็นการเล่าเรื่องรากวัฒนธรรมปักษ์ใต้ผ่านสถาปัตยกรรมที่สวยงามลงตัว
ภายในวัดมีจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวมักแวะสักการะตามลำดับ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถสีชมพู, องค์ท้าวเวสสุวรรณสำหรับขอโชคลาภ, และวิหารปฐมบรมครูตาพรานบุญ ซึ่งเป็นจุดที่คนมากราบไหว้มากที่สุด เพราะความเชื่อที่แพร่หลายคือโชคลาภ การเงิน การงาน การค้าขาย เมตตามหานิยม (ใครเห็นก็รักใคร่เอ็นดู) เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้า นักแสดง หรืออาชีพที่ใช้วาทศิลป์ รวมถึง คุ้มครองแคล้วคลาด จากอันตรายและอาถรรพ์นั่นเอง
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วัดยางใหญ่ (วัดตาพรานบุญ) ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เปิดให้เข้าชมทุกวัน 08.00–17.00 น.
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