15 ที่ดูดาวแห่งใหม่ "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด" Season 5 แหล่งดูดาวยามค่ำคืนสุดอันซีน

เปิดตัว 15 สถานที่ดูดาวแห่งใหม่ "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย" ขยายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ทั่วประเทศ ในโครงการ AMAZING DARK SKY IN THAILAND SEASON 5 ปลุกกระแสการเดินทางมิติใหม่ สำหรับผู้ที่อยากสัมผัสความงดงามสุดอันซีนของฟากฟ้าและธรรมชาติยามราตรี
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NARIT ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศรายชื่อ 15 สถานที่ดูดาวแห่งใหม่ล่าสุด ที่ผ่านการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็น "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย" ประจำปี 2569 ปูทางสู่การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrotourism) รูปแบบใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลก
โครงการ "เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย" หรือ AMAZING DARK SKY IN THAILAND ริเริ่มขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสง ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และปรับพฤติกรรมการใช้แสงไฟอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลลัพธ์ที่จับต้องได้คือท้องฟ้าที่กลับมามืดสนิทอีกครั้ง และความมืดนี้เองที่กำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ ที่ต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ดึงดูดทั้งนักดูดาวและนักท่องเที่ยวทั่วไปให้เข้าถึงพื้นที่ชนบทและชุมชนท้องถิ่น
ในปีนี้ มีสถานที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 แห่งทั่วประเทศ โดย NARIT ได้พิจารณาคัดเลือก 15 แห่ง ที่จัดการแสงสว่างในพื้นที่อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ท้องฟ้ามืดสนิทเพียงพอต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ทั้งยังมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว พร้อมจุดประกายให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในพื้นที่ ตั้งแต่การดูดาวยามค่ำคืน ไปจนถึงการพัฒนาเป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ประจำท้องถิ่น
ผลการขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ปี 2569 ภายใต้โครงการ AMAZING DARK SKY IN THAILAND Season 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 15 แห่ง ดังนี้
อุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park)
หาดชมตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จ.ขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย
ชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล (Dark Sky Communities)
โนนขันหมาก (พื้นที่บ่อพันขัณฑ์) จ.ร้อยเอ็ด
เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล (Dark Sky Properties)
เกาะพะลวยบีชบังกะโล จ.สุราษฎร์ธานี
ขุนเขา ตำนานไพร รีสอร์ท จ.ราชบุรี
ญาติกา บูทีค จ.เชียงใหม่
ปลายแหลมแคมป์ จ.สงขลา
ผางามแคมป์ จ.ปราจีนบุรี
สวนเทพพนา จ.ชัยภูมิ
สิริน วิลล์ แม่ริม เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ซอมพอ วิลเลจ จ.เชียงใหม่
เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมือง (Dark Sky Suburbs)
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้หลงใหลในการดูดาว ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดทั่วประเทศ ค้นหาสถานที่ดูดาวใกล้ท่าน หรือสมัครขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ได้ที่ https://darksky.narit.or.th/
(ภาพจาก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ)
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