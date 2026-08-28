“ททท.ชวนเที่ยว...ไปกันปราการ – Eastern Flavor Fest” เที่ยวใกล้กรุงฯ ชม ชิม ชอป ของดีภาคตะวันออก

ททท. ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ เติมสีสันภาคตะวันออกกับงาน “ททท.ชวนเที่ยว...ไปกันปราการ – Eastern Flavor Fest” ยกเสน่ห์ที่เที่ยว-ของอร่อยภาคตะวันออกมาให้ ชม ชิม ชอป
วันนี้ (28 สิงหาคม 2569) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนเติมสีสันภาคตะวันออกไปกับงาน “ททท.ชวนเที่ยว...ไปกันปราการ – Eastern Flavor Fest” ชูจุดเด่นเที่ยวใกล้กรุงฯ สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดประทบใจผ่านเทศกาลท่องเที่ยวและอาหารที่ยกเสน่ห์ไทยของภูมิภาคตะวันออกมาไว้ที่เดียว โดยมี นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. เป็นประธานในการเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–30 สิงหาคม เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออก สร้างสีสันในช่วงกรีนซีซัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตลอดทั้งปี
นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. กล่าวว่า ททท. เดินหน้ากระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกชูกลยุทธ์ Event Marketing ผ่านการจัดงาน“ททท.ชวนเที่ยว...ไปกันปราการ – Eastern Flavor Fest” เทศกาลท่องเที่ยวและอาหารที่ยกเสน่ห์ไทยของภูมิภาคตะวันออกมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิด “ชวนปล่อยจอย ปล่อยใจ…ไปกับอรรถรสแห่งภาคตะวันออก” พร้อมนำเสนอ 5 Must Do in Thailand ผ่านสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสแบบครบรส ทั้งกิน เที่ยว ชม ช้อป ฟังดนตรี และเปิดประสบการณ์ใหม่กับการท่องเที่ยวภาคตะวันออกทั้งนี้ ททท. หวังว่าการจัดงานดังกล่าวจะสามารถ ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทยช่วงกรีนซีซั่นต่อเนื่องให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวไทยได้ตลอดทั้งปี
ภายในงาน ททท.ชวนเที่ยว...ไปกันปราการ – Eastern Flavor Fest ได้เนรมิตพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นพื้นที่สวรรค์นักกินถิ่นตะวันออก พบกับ ไฮไลต์สำคัญภายในงาน สัมผัสบรรยากาศมนต์ขลังของพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ย้อนชมความยิ่งใหญ่ของ ยุทธนาวีภาคตะวันออกของไทย สายน้ำที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าภูมิใจ พาดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งมรดกล้ำค่าผ่านเทคนิคแสง สี เสียง การจำลองขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีและศิลปวัฒนธรรมไทยโบราณอันยิ่งใหญ่ หนึ่งเดี่ยวในโลก ชมความงดงามทางทัศนศิลป์กับประติมากรรมแสงทรงหยดน้ำ ผลงานคนไทยที่ได้ไปเฉิดฉายในเทศกาลแสงระดับโลก Vivid Sydney 2025 ประเทศออสเตรเลีย
สนุกสนานกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงาน ได้แก่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 โก้ Mr.Saxmanวันที่ 29 สิงหาคม 2569 ธัช-กิตติธัช แก้วอุทัย จากรายการเพลงเอก ซีซัน 1และ วันที่ 30 สิงหาคม 2569 ลีโอ อธิป จากรายการไมค์หมดหนี้ และชมดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารเรืออีกทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรรมร่วมสมัย พร้อมช้อปดีลท่องเที่ยวราคาพิเศษจากผู้ประกอบการภาคตะวันออก พร้อมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวครบครัน ยกทัพความอร่อยกับของดีของเด็ดภาคตะวันออก จากผู้ประกอบการทั่วภาคตะวันออก ให้เลือกชิม เลือกช้อป ไม่ว่าจะเป็น สวนแก้วคูณ นครนายก ไอติมพร้าวหอม สมุทรปราการ แจงลอน แม่นิภา อ่างศิลา ชลบุรี พร้อมค้นหาแรงบันดาลใจสำหรับออกเดินทางไปสัมผัสแต่ละจุดหมายด้วยตัวเอง พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียน ! สามารถแลกรับสิทธิ์คูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท (1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 สิทธิ์ตลอดงาน) จำนวนจำกัด ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.at/wMbZN
ทั้งนี้ การจัดงาน ททท.ชวนเที่ยว...ไปกันปราการ – Eastern Flavor Fest จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 -30 สิงหาคม 2569 เวลา 15.00–21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว สถานีโรงเรียนนายเรือทางออก 1สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1672 Travel Buddy
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