เปิด 4 พฤติกรรม นทท.ต่างชาติกร่าง “สุรศักดิ์” ลั่นเอาจริง เจอเนรเทศ–ขึ้น Blacklist

สุรศักดิ์ รับลูกนายกฯ ลั่นเอาจริง ใช้กฎหมายใหม่ Zero Tolerance ปกป้องคนไทย พร้อมเปิด 4 พฤติกรรม นักท่องเที่ยวต่างชาติกร่าง ระบุ เจอเนรเทศ–ขึ้น Blacklist
จากกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนาม “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเนรเทศ พ.ศ. 2569” หรือ ระเบียบการเนรเทศฉบับใหม่ ที่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเนรเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ป้องกันความเสียหายต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และความปลอดภัยของสังคมจากกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
วันที่ 28 สิงหาคม 2569 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Team A – สุรศักดิ์ ว่า ตน และนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินหน้ารับนโยบายนายกรัฐมนตรี ประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ตำรวจท่องเที่ยว และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ใช้มาตรการ Zero Tolerance (ไม่อดทนต่อการกระทำผิด) จัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมาย ก่อความวุ่นวาย คุกคามประชาชน หรือไม่เคารพกติกาของประเทศไทย
นอกจากนี้ นายสุรศักดิ์ ยังได้ให้ข้อมูลถึง 4 พฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าข่ายถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เพิกถอนวีซ่า และเนรเทศออกจากเมืองไทย ดังนี้
⚠️ กร่าง–สร้างความเดือดร้อน
⚠️ เข้าเมืองผิดกฎหมาย–ลักลอบทำงาน
⚠️ ก่ออาชญากรรม–ปลอมเอกสาร
⚠️ ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระทบความสงบเรียบร้อย
ทั้งนี้ หากเข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย พร้อมเข้าสู่กระบวนการ เพิกถอนวีซ่า พร้อม เนรเทศออกนอกประเทศ และดำเนินมาตรการด้านการเข้าเมืองตามกฎหมาย
นายสุรศักดิ์ กล่าวย้ำ ว่า ประเทศไทยเปิดกว้างและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เคารพกฎหมาย เคารพคนไทย และให้เกียรติวัฒนธรรมของบ้านเราเสมอ แต่ในขณะเดียวกัน เราไม่ยินดีต้อนรับและจะไม่ยอมทนต่อนักท่องเที่ยวที่ไม่เคารพกฎหมาย ไร้ศีลธรรม ไม่ให้เกียรติคนไทย หรือสร้างความเดือดร้อนทำลายระเบียบสังคมของเรา หากพบพฤติกรรมดังกล่าว เราพร้อมบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดในการเนรเทศทันที เพื่อปกป้องสวัสดิภาพของพี่น้องคนไทยทุกคน และรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวท่านอื่น ๆ
...“ท่องเที่ยวคุณภาพ” ต้องมาพร้อม “ความปลอดภัย” คนไทยต้องอุ่นใจ และนักท่องเที่ยวดี ๆ ต้องเที่ยวเมืองไทยได้อย่างสบายใจ... รมต. ก.ท่องเที่ยว ระบุ