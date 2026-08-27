รู้จัก “ลายประแจจีน” ลายมงคลโบราณ ที่เฉิดฉายคู่กาย “เนเน่ รอยัล” กับโชว์สะท้านโลกบนเวที AGT

พาไปรู้จักกับ “ลายประแจจีน” ที่เฉิดฉายอยู่คู่กาย “เนเน่ รอยัล” บนเวที AGT โดยปรากฏอยู่ในชุดคอสตูมของน้องเนเน่ 2 ส่วน นำโดยผ้าคาดเอวผืนงามกับลวดลายสีทองอร่าม ซึ่งเชื่อว่าเป็นลายมงคลโบราณเป็นดังตะขอเกี่ยวทรัพย์ นำโชคลาภมาให้กับผู้สวมใส่หรือผู้ที่มีไว้ในครอบครอง
ปังไม่ไหวแล้ว สำหรับ “เนเน่ รอยัล” หรือ “แพรว-รัตติกานต์ อำลอย” สาวน้อยวัย 16 ปีจากภูเก็ต ที่สร้างปรากฏการณ์สะท้านโลกในการแสดงรอบ Live Show บนเวที America's Got Talent เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 69 จนได้รับ Golden Buzzer จากกรรมการ (เมล บี) ทะลุเข้าไปยืนรอในรอบชิงแบบไม่ต้องรอนับคะแนนโหวต
น้องเนเน่นอกจากจะโชว์ความเยี่ยมยุทธ์ทางด้านดนตรี ทั้งร้องทั้งโซโล่กีตาร์ไปพร้อม ๆ กันในเพลง “Black Hole Sun” ของวง “Soundgarden” จนประทับใจคนดูไปตาม ๆ กันแล้ว
งานนี้น้องเนเน่ได้นำ Soft Power ของไทยไปอวดโฉมต่อสายตาชาวโลก นำโดยการ “ไหว้” อันสวยงาม ที่มาพร้อมกับความนอบน้อมแบบคนไทย จนมัดใจกรรมการและคนดู
นอกจากนี้ชุดคอสตูมคอสตูมภายใต้ลุคร็อกเกอร์สาวสุดเท่นั้นก็เป็นอีกหนึ่ง Soft Power ที่ทางทีมงานของน้องเนเน่จัดเต็มเพื่อนำพาความเป็นไทยไปประกาศศักดาให้โลกรู้
โดยเพจ Nene Royal ได้ออกมาเผยถึงที่มาของชุดคอสตูมที่เบื้องหน้าดูเท่มีสไตล์แบบเรียบง่าย แต่ว่าแต่เบื้องหลังนั้นไม่ง่าย ดังนี้
CONCEPT: LET’S ROCK TO THE WORLD 🇹🇭🔥🌎
🇹🇭✨ ให้โลกได้เห็นว่า “ความเป็นไทย” งดงามและทรงพลังแค่ไหน ✨🌎
ทุกองค์ประกอบของชุด Nene Royal ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียง “แฟชั่น” แต่คือการนำเรื่องราวของ ประเทศไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ครอบครัว และความฝัน มาร้อยเรียงไว้ในชุดเดียว เพื่อพาความเป็นไทยออกไปสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก ❤️🇹🇭
👕 เสื้อยืด Nene Royal
เสื้อผ้ากีฬาจากเพจ Nene Royal ซึ่ง คุณแม่อ้อม เป็นผู้จัดทำและจำหน่าย เสื้อตัวนี้จึงไม่ได้มีเพียงชื่อของศิลปิน แต่ยังถักทอด้วยความรัก ความตั้งใจ และแรงสนับสนุนจากคุณแม่ในทุกเส้นใย ❤️ ได้นำเสื้อยืดดังกล่าวมาตัดแขนออกแล้วกุ๊นผ้ารอบคอ
🖤 เสื้อกั๊กจาก TiTA Style (ทีท่า)
เสื้อกั๊กชิ้นนี้เกิดจากการตัดเย็บที่ผสมผสาน ผ้าไทยเข้ากับหนัง ได้อย่างลงตัว ถ่ายทอดทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรม ความร่วมสมัย และพลังใจไว้ในชิ้นเดียว
ผ้าไทยด้านหน้าคือ “ผ้าดุจดาว” ผ้าทอมือจากกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำภู สะท้อนเสน่ห์ของงานหัตถกรรมไทยและความประณีตของผู้ทอ ส่วนด้านในใช้ ผ้าปาเต๊ะลายประแจจีน ซึ่งสื่อถึง “ความสำเร็จ” โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดของการตัดเย็บ เพื่อให้เมื่อรูดซิปเปิดออก จะมองเห็นลวดลายประแจจีนที่ซ่อนอยู่ด้านใน กลายเป็นทั้งดีเทลพิเศษของชุดและความหมายดี ๆ ที่มอบเป็นพลังใจให้น้อง สำหรับเครื่องประดับ ได้นำองค์ประกอบของเครื่องประดับไทย ไม่ว่าจะเป็น สังวาล เข็มขัด ต่างหู โซ่ และกระดุมทอง มาผสมผสานและออกแบบใหม่จนกลายเป็นเครื่องประดับชิ้นพิเศษบริเวณหน้าอก ถ่ายทอดความงดงามแบบไทยในมุมมองร่วมสมัย
🖤 กางเกง
กางเกงผ้ายีนส์สีดำลายม้าลายจากแบรนด์ BLUMARINE ประเทศอิตาลี เติมความร่วมสมัยและกลิ่นอายของแฟชั่นระดับสากลให้กับลุคนี้ที่สื่อถึงความเท่ ดุดัน มีพลังและมีความเป็นRock โดยเฉพาะเมื่อพื้นเป็นสีดำส่วนริ้วคล้ายม้าลายทำให้ดูโดดเด่นไม่เรียบธรรมดาและมีความเป็นตัวของตัวเอง
🇹🇭 ผ้าคลุมกางเกง
เป็นผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าทอโบราณชั้นสูงชื่อว่า
ผ้าปูมมัญจาคีรี หรือผ้าสมปักปูม ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีลวดลายประณีตงดงาม มีเอกลักษณ์ที่เชิงผ้าเป็นลายกรวยเชิงและใช้เทคนิคมัดหมี่สร้างลวดลาย มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ ในอดีตถือเป็นผ้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยศและการแต่งกายของขุนนางในพระราชพิธี ซึ่งสมัยนี้หายากมาก ได้มีการนำไปเขียน ทองตามลวดลายประแจจีนในลายมัดหมี่ เพื่อให้ผ้าเล่นแสงไฟ โดยผ้าอีกด้านยังคงมีลายมัดหมี่ให้เห็นทั้งผืน
เครื่องประดับที่เป็นอะไหล่สีทองประดับผ้าคลุมกางเกง เพื่อต้องการให้สีทองสื่อถึงความสง่างาม ความเป็นสิริมงคล เพราะสีทอง เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสูงค่าและโดดเด่นเมื่อนำมาประกอบกับผ้าไหมไทยทำให้เครื่องแต่งกายดูมีความเป็นไทยและมีคุณค่าทางศิลปะมากขึ้น
ชิ้นที่หนึ่งเป็นลักษณะการถักด้วยคริสตัลที่ย้อมสีให้เป็นสีทองล้อกับลวดลายผ้าถุงเพื่อให้กำหนดเป็นรูปทรงและมีความโดดเด่นเวลาเคลื่อนไหวบนเวที
ชิ้นที่สองเป็นลักษณะการถักที่มีระยะห่างเพื่อกำหนดทรงของผ้าถุงด้านหน้าและดูไม่เยอะจนเกินไป อะไหล่ทองเป็นโลหะทรงกลมกรีดลายลูกปัดมุกมะยมเพื่อสร้างการถ่วงน้ำหนักผ้าถุงด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาให้มีการแยกตัวและเคลื่อนไหวทำให้สามารถย่อตัวพร้อมเล่นกีตาร์ได้อย่าง ทะมัดทะแมงชิ้นที่สามเป็นโซ่เงินที่ออกแบบเป็นโลหะผสมชุบทองแล้วใช้อัญมณีสีเข้มออกแบบให้มีความเป็นไทยโดยลักษณะเป็นสังวาลที่ปรับมาเป็นรูปแบบโซ่คล้องเอวทำให้เป็นแนวRock ที่ผสมผสานความเป็นไทยโดยเครื่องประดับที่สลักเป็นรูปดอกไม้และตกแต่งให้มีลูกเล่นคงความหวานในการเป็นRock Girl
🥾 รองเท้าบูทหนังสีดำจาก CPS
เติมความแข็งแกร่ง เท่ และเป็นตัวตนของ Nene Royal ให้ลุคบนเวทีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 🔥🎸
🙏🏻 ขอขอบคุณ ทีมดีไซน์และทีมครีเอทีฟจาก AGT สำหรับไอเดียและการร่วมสร้างสรรค์ลุคในครั้งนี้
🙏🏻 ขอขอบพระคุณ พี่เข็ม ที่จัดเตรียมผ้าไหมมัดหมี่ (ผ้าปูมมัญจาคีรี)พร้อมกางเกงยีนส์
🙏🏻พี่ธูป น้องโปเต้จาก TiTA Style (ทีท่า) ทำเสื้อกั๊กเสร็จภายใน 2 วัน
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน และเป็นส่วนสำคัญในการร่วมส่งต่อความงดงามและเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปสู่เวทีสากลระดับโลก 🇹🇭🌎
🙏🏻 ขอบคุณ พี่ไอซ์ ที่ร่วมวางแผน ประสานงาน และต่อยอดจากไอเดียในภาพสู่ชุดจริง โดยตั้งใจให้ทุกองค์ประกอบสะท้อนทั้งตัวตนของน้อง ความเป็นร็อก และความเป็นไทย ได้อย่างลงตัว รวมถึงคอยดูแล จัดเตรียม และเปลี่ยนชุดให้น้องตลอดการแข่งขันในรอบ Live Shows ❤️
จะเห็นได้ว่าบนชุดร็อกเกอร์สาวที่ใช้เล่นประกวดบนเวที AGT รอบนี้ มีการใช้ “ลวดลายประแจจีน” อยู่ถึง 2 ส่วน ได้แก่ “เสื้อกั๊ก” ที่มีผ้าปาเต๊ะลายประแจจีน (จากร้านดาหลา บาติก จ.กระบี่) อยู่บริเวณส่วนด้านใน และ “ผ้าคลุมกางเกง” ที่มีการใช้เทคนิคเขียนทองตามลวดลายประแจจีนในลายมัดหมี่ เพื่อให้ผ้าเล่นแสงไฟ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผ้าผืนงามที่ดูโดดเด่นสะดุดตา เข้ากับลุคสาวร็อกกับโชว์อันสุดสะแด่วบนเวทีของน้องเนเน่เป็นอย่างยิ่ง
สำหรับลายประแจจีน เป็นลวดลายเรขาคณิตแบบจีนที่มีการใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็น งานดีไซน์ งานจิตรกรรม งานสถาปัตยกรรม เครื่องเรือน งานเซรามิก ขนมไทย และงานผ้าไทย เป็นต้น
ลายประแจจีน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหักมุม หรือขดไขว้ต่อเนื่องกัน ซึ่งมีการแบ่งเป็นออกเป็นลายย่อยอื่น ๆ ได้อีก อาทิ ลายขนมเปียกปูน ลายเมฆ ลายสายฟ้า และ ลายสวัสดิกะ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีลายประแจจีน ยังมีหลาย ๆ คนนิยมเรียกกันว่า “ลายตะขอเกี่ยวทรัพย์” เนื่องจากนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีความเชื่อว่าเป็นลายมงคล สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความสุข นำโชคลาภทรัพย์มาให้กับผู้สวมใส่หรือมีไว้ในครอบครอง
สำหรับลายประแจจีนบนชุดคอสตูมที่น้องเนเน่สวมใส่นั้น วันนี้ได้ชี้เป้าให้คนรักผ้าไทยออกตามรอยซื้อมาไว้ใช้และเก็บสะสมกันเป็นจำนวนมาก