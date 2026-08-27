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รู้จัก “ลายประแจจีน” ลายมงคลโบราณ ที่เฉิดฉายคู่กาย “เนเน่ รอยัล” กับโชว์สะท้านโลกบนเวที AGT

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ลายประแจจีน เฉิดฉาย คู่กาย เนเน่ รอยัล บนเวร AGT
พาไปรู้จักกับ “ลายประแจจีน” ที่เฉิดฉายอยู่คู่กาย “เนเน่ รอยัล” บนเวที AGT โดยปรากฏอยู่ในชุดคอสตูมของน้องเนเน่ 2 ส่วน นำโดยผ้าคาดเอวผืนงามกับลวดลายสีทองอร่าม ซึ่งเชื่อว่าเป็นลายมงคลโบราณเป็นดังตะขอเกี่ยวทรัพย์ นำโชคลาภมาให้กับผู้สวมใส่หรือผู้ที่มีไว้ในครอบครอง

ปังไม่ไหวแล้ว สำหรับ “เนเน่ รอยัล” หรือ “แพรว-รัตติกานต์ อำลอย” สาวน้อยวัย 16 ปีจากภูเก็ต ที่สร้างปรากฏการณ์สะท้านโลกในการแสดงรอบ Live Show บนเวที America's Got Talent เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 69 จนได้รับ Golden Buzzer จากกรรมการ (เมล บี) ทะลุเข้าไปยืนรอในรอบชิงแบบไม่ต้องรอนับคะแนนโหวต

เนเน่ รอยัล นำ Soft Power ไทย อวดสายตาโลก (ภาพ : AGT)
น้องเนเน่นอกจากจะโชว์ความเยี่ยมยุทธ์ทางด้านดนตรี ทั้งร้องทั้งโซโล่กีตาร์ไปพร้อม ๆ กันในเพลง “Black Hole Sun” ของวง “Soundgarden” จนประทับใจคนดูไปตาม ๆ กันแล้ว

งานนี้น้องเนเน่ได้นำ Soft Power ของไทยไปอวดโฉมต่อสายตาชาวโลก นำโดยการ “ไหว้” อันสวยงาม ที่มาพร้อมกับความนอบน้อมแบบคนไทย จนมัดใจกรรมการและคนดู

นอกจากนี้ชุดคอสตูมคอสตูมภายใต้ลุคร็อกเกอร์สาวสุดเท่นั้นก็เป็นอีกหนึ่ง Soft Power ที่ทางทีมงานของน้องเนเน่จัดเต็มเพื่อนำพาความเป็นไทยไปประกาศศักดาให้โลกรู้

เนเน่ รอยัล นำ Soft Power ไทย อวดสายตาโลก (ภาพ : AGT)
โดยเพจ Nene Royal ได้ออกมาเผยถึงที่มาของชุดคอสตูมที่เบื้องหน้าดูเท่มีสไตล์แบบเรียบง่าย แต่ว่าแต่เบื้องหลังนั้นไม่ง่าย ดังนี้

CONCEPT: LET’S ROCK TO THE WORLD 🇹🇭🔥🌎
🇹🇭✨ ให้โลกได้เห็นว่า “ความเป็นไทย” งดงามและทรงพลังแค่ไหน ✨🌎
ทุกองค์ประกอบของชุด Nene Royal ในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียง “แฟชั่น” แต่คือการนำเรื่องราวของ ประเทศไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ครอบครัว และความฝัน มาร้อยเรียงไว้ในชุดเดียว เพื่อพาความเป็นไทยออกไปสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก ❤️🇹🇭
👕 เสื้อยืด Nene Royal
เสื้อผ้ากีฬาจากเพจ Nene Royal ซึ่ง คุณแม่อ้อม เป็นผู้จัดทำและจำหน่าย เสื้อตัวนี้จึงไม่ได้มีเพียงชื่อของศิลปิน แต่ยังถักทอด้วยความรัก ความตั้งใจ และแรงสนับสนุนจากคุณแม่ในทุกเส้นใย ❤️ ได้นำเสื้อยืดดังกล่าวมาตัดแขนออกแล้วกุ๊นผ้ารอบคอ
🖤 เสื้อกั๊กจาก TiTA Style (ทีท่า)
เสื้อกั๊กชิ้นนี้เกิดจากการตัดเย็บที่ผสมผสาน ผ้าไทยเข้ากับหนัง ได้อย่างลงตัว ถ่ายทอดทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรม ความร่วมสมัย และพลังใจไว้ในชิ้นเดียว
ผ้าไทยด้านหน้าคือ “ผ้าดุจดาว” ผ้าทอมือจากกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำภู สะท้อนเสน่ห์ของงานหัตถกรรมไทยและความประณีตของผู้ทอ ส่วนด้านในใช้ ผ้าปาเต๊ะลายประแจจีน ซึ่งสื่อถึง “ความสำเร็จ” โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดของการตัดเย็บ เพื่อให้เมื่อรูดซิปเปิดออก จะมองเห็นลวดลายประแจจีนที่ซ่อนอยู่ด้านใน กลายเป็นทั้งดีเทลพิเศษของชุดและความหมายดี ๆ ที่มอบเป็นพลังใจให้น้อง สำหรับเครื่องประดับ ได้นำองค์ประกอบของเครื่องประดับไทย ไม่ว่าจะเป็น สังวาล เข็มขัด ต่างหู โซ่ และกระดุมทอง มาผสมผสานและออกแบบใหม่จนกลายเป็นเครื่องประดับชิ้นพิเศษบริเวณหน้าอก ถ่ายทอดความงดงามแบบไทยในมุมมองร่วมสมัย

เนเน่ รอยัล นำ Soft Power ไทย อวดสายตาโลก (ภาพ : AGT)
🖤 กางเกง
กางเกงผ้ายีนส์สีดำลายม้าลายจากแบรนด์ BLUMARINE ประเทศอิตาลี เติมความร่วมสมัยและกลิ่นอายของแฟชั่นระดับสากลให้กับลุคนี้ที่สื่อถึงความเท่ ดุดัน มีพลังและมีความเป็นRock โดยเฉพาะเมื่อพื้นเป็นสีดำส่วนริ้วคล้ายม้าลายทำให้ดูโดดเด่นไม่เรียบธรรมดาและมีความเป็นตัวของตัวเอง
🇹🇭 ผ้าคลุมกางเกง
เป็นผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าทอโบราณชั้นสูงชื่อว่า
ผ้าปูมมัญจาคีรี หรือผ้าสมปักปูม ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีลวดลายประณีตงดงาม มีเอกลักษณ์ที่เชิงผ้าเป็นลายกรวยเชิงและใช้เทคนิคมัดหมี่สร้างลวดลาย มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ ในอดีตถือเป็นผ้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยศและการแต่งกายของขุนนางในพระราชพิธี ซึ่งสมัยนี้หายากมาก ได้มีการนำไปเขียน ทองตามลวดลายประแจจีนในลายมัดหมี่ เพื่อให้ผ้าเล่นแสงไฟ โดยผ้าอีกด้านยังคงมีลายมัดหมี่ให้เห็นทั้งผืน
เครื่องประดับที่เป็นอะไหล่สีทองประดับผ้าคลุมกางเกง เพื่อต้องการให้สีทองสื่อถึงความสง่างาม ความเป็นสิริมงคล เพราะสีทอง เป็นสีที่ให้ความรู้สึกสูงค่าและโดดเด่นเมื่อนำมาประกอบกับผ้าไหมไทยทำให้เครื่องแต่งกายดูมีความเป็นไทยและมีคุณค่าทางศิลปะมากขึ้น
ชิ้นที่หนึ่งเป็นลักษณะการถักด้วยคริสตัลที่ย้อมสีให้เป็นสีทองล้อกับลวดลายผ้าถุงเพื่อให้กำหนดเป็นรูปทรงและมีความโดดเด่นเวลาเคลื่อนไหวบนเวที
ชิ้นที่สองเป็นลักษณะการถักที่มีระยะห่างเพื่อกำหนดทรงของผ้าถุงด้านหน้าและดูไม่เยอะจนเกินไป อะไหล่ทองเป็นโลหะทรงกลมกรีดลายลูกปัดมุกมะยมเพื่อสร้างการถ่วงน้ำหนักผ้าถุงด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาให้มีการแยกตัวและเคลื่อนไหวทำให้สามารถย่อตัวพร้อมเล่นกีตาร์ได้อย่าง ทะมัดทะแมงชิ้นที่สามเป็นโซ่เงินที่ออกแบบเป็นโลหะผสมชุบทองแล้วใช้อัญมณีสีเข้มออกแบบให้มีความเป็นไทยโดยลักษณะเป็นสังวาลที่ปรับมาเป็นรูปแบบโซ่คล้องเอวทำให้เป็นแนวRock ที่ผสมผสานความเป็นไทยโดยเครื่องประดับที่สลักเป็นรูปดอกไม้และตกแต่งให้มีลูกเล่นคงความหวานในการเป็นRock Girl

ชุดคอสตูม เน่เน่ รอยัล
🥾 รองเท้าบูทหนังสีดำจาก CPS
เติมความแข็งแกร่ง เท่ และเป็นตัวตนของ Nene Royal ให้ลุคบนเวทีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 🔥🎸
🙏🏻 ขอขอบคุณ ทีมดีไซน์และทีมครีเอทีฟจาก AGT สำหรับไอเดียและการร่วมสร้างสรรค์ลุคในครั้งนี้
🙏🏻 ขอขอบพระคุณ พี่เข็ม ที่จัดเตรียมผ้าไหมมัดหมี่ (ผ้าปูมมัญจาคีรี)พร้อมกางเกงยีนส์
🙏🏻พี่ธูป น้องโปเต้จาก TiTA Style (ทีท่า) ทำเสื้อกั๊กเสร็จภายใน 2 วัน
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน และเป็นส่วนสำคัญในการร่วมส่งต่อความงดงามและเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปสู่เวทีสากลระดับโลก 🇹🇭🌎
🙏🏻 ขอบคุณ พี่ไอซ์ ที่ร่วมวางแผน ประสานงาน และต่อยอดจากไอเดียในภาพสู่ชุดจริง โดยตั้งใจให้ทุกองค์ประกอบสะท้อนทั้งตัวตนของน้อง ความเป็นร็อก และความเป็นไทย ได้อย่างลงตัว รวมถึงคอยดูแล จัดเตรียม และเปลี่ยนชุดให้น้องตลอดการแข่งขันในรอบ Live Shows ❤️

ผ้าลายประแจจีน ร้าน ดาหลา บาติก จ.กระบี่
จะเห็นได้ว่าบนชุดร็อกเกอร์สาวที่ใช้เล่นประกวดบนเวที AGT รอบนี้ มีการใช้ “ลวดลายประแจจีน” อยู่ถึง 2 ส่วน ได้แก่ “เสื้อกั๊ก” ที่มีผ้าปาเต๊ะลายประแจจีน (จากร้านดาหลา บาติก จ.กระบี่) อยู่บริเวณส่วนด้านใน และ “ผ้าคลุมกางเกง” ที่มีการใช้เทคนิคเขียนทองตามลวดลายประแจจีนในลายมัดหมี่ เพื่อให้ผ้าเล่นแสงไฟ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผ้าผืนงามที่ดูโดดเด่นสะดุดตา เข้ากับลุคสาวร็อกกับโชว์อันสุดสะแด่วบนเวทีของน้องเนเน่เป็นอย่างยิ่ง
 
สำหรับลายประแจจีน เป็นลวดลายเรขาคณิตแบบจีนที่มีการใช้กันมาตั้งแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็น งานดีไซน์ งานจิตรกรรม งานสถาปัตยกรรม เครื่องเรือน งานเซรามิก ขนมไทย และงานผ้าไทย เป็นต้น

ลายประแจจีนที่ใช้เป็นองค์ประกอบในงานตกแต่งลวดลายทางสถาปัตยกรรม
ลายประแจจีน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหักมุม หรือขดไขว้ต่อเนื่องกัน ซึ่งมีการแบ่งเป็นออกเป็นลายย่อยอื่น ๆ ได้อีก อาทิ ลายขนมเปียกปูน ลายเมฆ ลายสายฟ้า และ ลายสวัสดิกะ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีลายประแจจีน ยังมีหลาย ๆ คนนิยมเรียกกันว่า “ลายตะขอเกี่ยวทรัพย์” เนื่องจากนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีความเชื่อว่าเป็นลายมงคล สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความสุข นำโชคลาภทรัพย์มาให้กับผู้สวมใส่หรือมีไว้ในครอบครอง

สำหรับลายประแจจีนบนชุดคอสตูมที่น้องเนเน่สวมใส่นั้น วันนี้ได้ชี้เป้าให้คนรักผ้าไทยออกตามรอยซื้อมาไว้ใช้และเก็บสะสมกันเป็นจำนวนมาก

ผ้าลายประแจจีน ร้าน ดาหลา บาติก จ.กระบี่