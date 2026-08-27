"ขนมไหว้พระจันทร์" ตำรับโรงแรมห้าดาว ณ คาเฟ่ แคนทารี และโรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ

26 สิงหาคม – 25 กันยายน 2569 คาเฟ่ แคนทารี ร่วมเฉลิมฉลอง “เทศกาลไหว้พระจันทร์” พร้อมเสิร์ฟขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับโรงแรมห้าดาว ที่คัดสรรจากวัตถุดิบชั้นดี กับ 3 รสชาติกลมกล่อมยอดนิยม มาพร้อมแป้งบางเนียนนุ่ม อาทิ ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่เค็ม, ไส้ลูกบัว และไส้โหงวยิ้ง พลาดไม่ได้กับเทศกาลแสนสุขที่จัดขึ้นเพียงปีละครั้งให้ลิ้มลองความอร่อย และเพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับคนที่คุณใส่ใจ ในราคาเริ่มต้นที่ 170 บาท (สุทธิ) ณ คาเฟ่ แคนทารีสาขา อยุธยา, เชียงใหม่, โคราช, ภูเก็ต, ปราจีนบุรี, ศรีราชา,ระยอง, เกาะยาวน้อย และ โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line: @cafekantary หรือติดต่อโรงแรมที่ตั้งสาขา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.cafekantary.com และโรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ โทร. 026-587-444 ต่อ 285
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