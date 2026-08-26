ตระการตา “วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย 193 ปี บ้านสะแกกรัง” วันนี้ – 29 ส.ค.69

สัมผัสสีสันวัฒนธรรม “วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย”
เดินหน้าต่อยอดวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ เชื่อมประเพณี ชุมชน สินค้า และการท่องเที่ยว
วันที่ 26 สิงหาคม 2569 นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน “วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย 193 ปี บ้านสะแกกรัง” ณ วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะเมืองเก่าอุทัยธานี และชุมชนบ้านสะแกกรัง ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวอุทัยธานี ทั้งชุมชนริมน้ำ วิถีชีวิตชาวแพ ซึ่งถือเป็นชุมชนชาวแพแห่งสุดท้ายของประเทศไทย ตลอดจนบ้านเรือนเก่าแก่ วัดวาอาราม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีเรื่องราวสืบทอดมายาวนานกว่า 100 ปี
“กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste” ตั้งแต่ปี 2566 สำหรับจังหวัดอุทัยธานี มีเมนูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ต้มส้มปลาแรด ต้มยำไก่ไทยใบมะขามอ่อน ต้มโคล้ง ปลาย่างลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง และในปี 2569 คือ “กะละแมมอญโบราณ” สะท้อนถึง ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ด้านอาหารของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่” รัฐมนตรีว่า วธ. กล่าว
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า ขณะเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ “UNSEEN THAI THAI เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทย” ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “ROOT to RICH : จากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ” มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรม มาต่อยอดสู่ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยจังหวัดอุทัยธานีได้รับการคัดเลือก “หมุดโลก–เขาสะแกกรัง” เป็น UNSEEN THAI THAI ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนทั้งธรรมชาติ ความศรัทธา และวิถีชีวิตของเมือง พร้อมเป็นจุดชมทัศนียภาพเมืองอุทัยธานีและลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง และสามารถพัฒนาเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การจัดงาน “วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย 193 ปี บ้านสะแกกรัง” ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 เพื่อร่วมกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมผู้ประกอบการ และสินค้าชุมชน สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี จากเมืองหลัก สู่เมืองรอง เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ เมืองเก่าอุทัยธานี ซึ่งได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ ถึง ๓ รางวัล ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ Green Destinations Top 100 Stories 2 ปีซ้อน และ Green Destination Story Award 2026 อันดับที่ 2 ในหมวดสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ สะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัด ในการพัฒนาการท่องเที่ยว บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมและความยั่งยืนจากคณะผู้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก
“ขอเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสเสน่ห์ 193 ปีบ้านสะแกกรัง ให้การเดินทางครั้งนี้เป็นทั้งความสุข ความประทับใจ และการร่วมกันสร้างคุณค่าให้วัฒนธรรมไทย พร้อมช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน อย่างไรก็ตาม งาน “วิจิตรธานี ถิ่นนี้อุทัย 193 ปี บ้านสะแกกรัง” จัดระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2569 ณ บริเวณลานหน้าวัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์) และลานสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี” นางสาวซาบีดา กล่าว
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ [email protected] หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline