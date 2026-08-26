ชมฟรี งาน “Pattaya Sand & Art Festival 2026” สัมผัสศิลปะจากผืนทรายแลนด์มาร์กใหม่ริมหาดพัทยา

เมืองพัทยาจัดงาน “Pattaya Sand & Art Festival 2026” ระหว่างวันที่ 27 – 31 ส.ค. 69 ณ บริเวณชายหาดพัทยา หน้าเซ็นทรัล พัทยา ภายใต้แนวคิด “From Sand to Art” สัมผัสงานศิลปะจากผืนทรายริมชายหาดครั้งแรกของพัทยา งานนี้ชมฟรี
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ผนึกพันธมิตรภาครัฐและเอกชน นำโดย เมืองพัทยา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา, สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ชลบุรี, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และพาร์ทเนอร์ ชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลก ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกริมชายหาดกับ “Pattaya Sand & Art Festival 2026” งานศิลปะจากผืนทรายของพัทยา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2569 ณ บริเวณชายหาดพัทยา หน้าเซ็นทรัล พัทยา โดยเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมฟรีตลอดการจัดงาน
งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “From Sand to Art, From Art to a Landmark” เปลี่ยน “ผืนทราย” ให้เป็น Sand Art Installation ผ่านคอนเซ็ปต์สุดสร้างสรรค์ ผสานศิลปะเข้ากับแสง สี เสียง ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวริมชายหาด สู่ Art & Experience Destination ระดับนานาชาติ
งาน Pattaya Sand & Art Festival 2026 มี 4 ไฮไลต์ห้ามพลาด ได้แก่
• 5 Sand Sculptures: เช็คอิน 5 ประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ ถ่ายทอดเรื่องราวเอกลักษณ์ของเมืองและวัฒนธรรมไทย 4 ภาค สร้างสีสันให้ชายหาดพัทยา
• Immersive Sand Art Mapping: ถ่ายทอดเรื่องราวเมืองพัทยาผ่านภาพ แสง และเอฟเฟกต์บนผลงานศิลปะ ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจในยามค่ำคืน 2 รอบ/วัน: 19.30 น. และ 20.30 น.
• Sand Illuminated: การแสดง Light & Sound ที่ผสานแสง สี เสียง และบรรยากาศริมทะเลเข้าไว้ด้วยกัน เปลี่ยนชายหาดพัทยากลายเป็นพื้นที่แห่งความสนุกและน่าจดจำ 2 รอบ/วัน: 18.30 น. และ 20.00 น.
• Sand in a Bottle:: เปิดพื้นที่เวิร์กช้อปของที่ระลึกสุดพิเศษจากผืนทราย ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเก็บความทรงจำสุดประทับใจจากพัทยากลับบ้าน
ทั้งนี้ งาน “Pattaya Sand & Art Festival 2026” ถูกออกแบบให้เป็น Destination Experience แห่งใหม่ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่ผสาน Art - Beach - Entertainment - Technology เข้าด้วยกัน ในฐานะเมืองชายทะเลระดับโลก
และห้ามพลาด Photo Check-in กับ Sand Art Installation พร้อมแชร์ผ่าน Social media ลุ้น บัตรกำนัลจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Hug Craft, เบญจรงค์, GOOD GOODS, The Pizza Company, คำพูน, Jiancha และ KOI Thé
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หมายเหตุ : พี่เบียร์พัทยา คือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา หรือ นายกเบียร์ เมืองพัทยา