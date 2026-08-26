“เนเน่ รอยัล” ลูกสาวแห่งชาติ นำ Soft Power ไทย อวดสายตาโลก

“เนเน่ รอยัล” หรือ “แพร-รัตติกานต์ อำลอย” สาวน้อยวัย 16 ปีที่เก่งทั้งร้องเพลงและเล่นกีตาร์จนถูกยกให้เป็น “ลูกสาวแห่งชาติ” ของคนไทย
ล่าสุดวันนี้ (26 ส.ค. 69) เนเน่สร้างชื่อก้องโลกในรายการ America's Got Talent อีกครั้ง หลังโชว์เพลง “Black Hole Sun” ของวง “Soundgarden” ได้อย่างน่าประทับใจ จนกรรมการ (เมล บี) กด Golden Buzzer ให้เธอผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 22 ก.ย. 69 นี้
นอกจากโชว์สุดเจ๋งที่ได้ใจคนทั้งโลกแล้ว งานนี้น้องเนเน่ได้นำ Soft Power ของไทยไปอวดโฉมต่อสายตาชาวโลก นำโดยการ “ไหว้” อันสวยงาม ที่มาพร้อมกับความนอบน้อมแบบคนไทย จนมัดใจกรรมการและคนดู
รวมไปถึง “ผ้าไทย” ที่เนเน่ผูกมัดเอวไว้ ดูโดดเด่นสะดุดตาด้วยผ้าลายไทยสีทองสลับน้ำตาลมาคาดเอว เมื่อกระทบแสงไฟบนเวทีผ้าจะส่องประกายสีทองออกมาสวยงาม
สำหรับผ้าที่น้องเนเน่นำมามัดเอวนั้น คือ “ผ้าซัมปิง (Songket Samping)” หรือผ้าบาติกพิมพ์ทอง ที่มีลวดลายสายงามสะท้อนอัตลักษณ์ Soft Power ผ้าไทยถิ่นทักษิณได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ผ้าซัมปิง ยังมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม บ้าบ๋า–ย่าหยา หรือ “เพอรานากัน” (Peranakan) ซึ่งภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม บ้าบ๋า–ย่าหยา เป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย