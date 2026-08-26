เที่ยวตามรอย “4 รูปปั้นสุนัขชื่อดัง” ที่โลกจดจำ

26 สิงหาคม เป็น “วันสุนัขโลก” เพื่อเฉลิมฉลองให้น้องหมาทั้งหลาย สัตว์ที่มนุษย์ยกให้เป็นมิตรแท้ ทั้งนี้ ในแง่ของการท่องเที่ยว ความรักภักดีของเพื่อนแท้สี่ขานั้น สร้างความประทับใจให้มนุษย์ จนมีการสร้างรูปปั้นเอาไว้เพื่อระลึกถึง
ชวนมาตามรอย “รูปปั้นสุนัขชื่อดัง” ในสถานที่ซึ่งกลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และเตือนใจให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของความรักความซื่อสัตย์ที่ไม่เงื่อนไข
ฮาจิโกะ โตเกียว: สุนัขที่ดังที่สุดของญี่ปุ่น
สถานีรถไฟชิบูย่า กรุงโตเกียว เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเดินทางที่สำคัญของเมืองหลวงญี่ปุ่น ตรงทางออกบริเวณแยกชิบูย่า มีรูปปั้นสีบรอนซ์ของสุนัขอากิตะ ตั้งตระหง่านท่ามกลางฝูงชนที่วุ่นวายของโตเกียว นั่นคือ “ฮาจิโกะ” เพื่อนซี้ของศาสตราจารย์ฮิเดซาบุโร อุเอโนะ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยทุกเช้าสุนัขตัวนี้จะเดินส่งเจ้านายไปสถานีชิบูย่า และทุกเย็นจะรออยู่ที่เดิมเพื่อรอกลับบ้าน
จนกระทั่งวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.1925 ศาสตราจารย์อุเอโนะเสียชีวิตอย่างกะทันหันจากโรคหลอดเลือดสมอง ฮาจิโกะยังคงกลับมารอที่สถานีทุกวันเป็นเวลาเกือบสิบปี จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต
ฮาจิโกะ ถือเป็นเรื่องราวระดับชาติ รูปปั้นแรกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1934 ก่อนถูกหลอมไปใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนรูปปั้นที่เห็นในปัจจุบันสร้างใหม่ในปี ค.ศ.1948 และกลายเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของชาวโตเกียวและนักท่องเที่ยว
นอกจากนั้น ในมหาวิทยาลัยโตเกียว มีรูปปั้นอีกชุดที่แตกต่างออกไป ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.2015 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีการจากไปของฮาจิโกะ รูปนี้แสดงภาพสุนัขตัวน้อยกระโดดดีใจทักทายเจ้านาย ซึ่งก็คือ ศาสตราจารย์อุเอโนะ เป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวหลายคนชอบเดินทางไปตามรอย เพื่อที่อย่างน้อยก็ได้เติมเต็มความสุขในจินตนาการของการที่ได้เห็นการพบกันระหว่างเจ้านายกับสัตว์เลี้ยงผู้ซื่อสัตย์
ย่าเหล นครปฐม: สุนัขทรงเลี้ยงของในหลวง รัชกาลที่ ๖
ที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตรงหน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ มีรูปหล่อขนาดเท่าตัวจริงของสุนัขชื่อ “ย่าเหล” สุนัขพันทางขนปุกปุยที่เคยเป็นที่ทรงโปรดอย่างยิ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ย่าเหลเกิดในเรือนจำจังหวัดนครปฐม โดยพระองค์ทรงทอดพระเนตรเมื่อครั้งเสด็จไปตรวจราชการ จึงทรงนำมาเลี้ยงในวังด้วยความเอ็นดู ร. ๖ ทรงเรียกย่าเหลว่า “ย้าเล่” ซึ่งมาจาก “ยาร์ดเลย์” ชื่อตัวละครในนิยายฝรั่งเศสเรื่อง “พอลล์ แอนด์ ยาร์ดเลย์” และตั้งแต่นั้นมา ย่าเหล ก็ตามเสด็จไม่ยอมห่าง เปรียบเสมือนหนึ่งในราชองครักษ์
อย่างไรก็ตาม ย่าเหลถูกยิงอย่างปริศนาเมื่อปี พ.ศ. 2456 กระสุนปืนฝังที่ต้นขาขวา แพทย์หลวงได้ทำการผ่าตัดเอาหัวกระสุนออก แต่หลังจากนั้นอีก 7 วัน สุนัขทรงเลี้ยงก็จากไปตลอดกาล
พระองค์ทรงโทมนัสอย่างหนักจนโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานศพอย่างสมเกียรติ และโปรดให้สร้างรูปหล่อด้วยทองเหลืองขนาดเท่าตัวจริง ตั้งไว้ที่หน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ในพระราชวังสนามจันทร์ บรรจุกระดูกย่าเหลและคำกลอนอาลัยไว้ที่ฐาน
บัลโต นิวยอร์ก: วีรบุรุษแห่งหิมะในเซ็นทรัลพาร์ค
ณ เซ็นทรัลพาร์ค มหานครนิวยอร์ก บริเวณบนโขดหินใกล้ทางเข้าสวนสัตว์ มีรูปปั้นสุนัขลากเลื่อนไซบีเรียนฮัสกี้ชื่อ “บัลโต”ซึ่งมาจากเรื่องราวในปี ค.ศ.1925 เมื่อผู้คนในเมืองโนม (Nome) ในอลาสก้า กำลังเผชิญกับการระบาดของโรคคอตีบ ทางการจำเป็นต้องเร่งนำวัคซีนส่งไปอย่างเร่งด่วนผ่านเส้นทางหิมะที่มีสภาพอากาศเลวร้ายเกือบ 1,100 กิโลเมตร
เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่สามารถใช้เครื่องบินได้ จึงเกิดภารกิจสุดโหด มีชื่อว่า “Great Race of Mercy” ใช้สุนัขลากเลื่อน นำวัคซีนไปช่วยชีวิตผู้คน โดยมี “บัลโต” เป็นสุนัขนำทีมในช่วงสุดท้ายของภารกิจที่อันตรายที่สุด ทีมของบัลโตฝ่าพายุหิมะและอุณหภูมิติดลบจนสามารถส่งวัคซีนถึงมือชาวโนมได้สำเร็จ และข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วโลก
ชาวนิวยอร์ก จึงระดมทุนสร้างรูปปั้นโดยประติมากรเฟรเดอริก ร็อธ และเปิดตัวในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน โดยมีบัลโตมาร่วมพิธีด้วย ซึ่งบัลโตกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญที่ไม่ใช่เพียงของสุนัขตัวเดียว แต่ของทีมทั้งหมดที่ช่วยชีวิตผู้คนนับร้อย
บ๊อบบี้ เอดินเบอระ: สุนัขซื่อสัตย์ผู้เฝ้าหลุมศพตลอด 14 ปี
เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ ใกล้กับสุสาน Greyfriars Kirkyard มีรูปปั้นสุนัขเทอร์เรียตัวเล็กชื่อ “Greyfriars Bobby” ยืนอยู่บนน้ำพุหินแกรนิต
เรื่องราวของบ๊อบบี้เริ่มต้นเมื่อเจ้าของซึ่งเป็นยามกลางคืนชื่อจอห์น เกรย์ เสียชีวิตในปี ค.ศ.1858 แต่บ๊อบบี้ยังคงเฝ้าหลุมศพของเจ้านายอยู่ที่สุสานแห่งนั้นเป็นเวลายาวนานถึง 14 ปี จนกระทั่งตัวเองจากไปในปี ค.ศ.1872
ชาวเมืองเอดินเบอระต่างเอ็นดูและช่วยเลี้ยงดูเขา แม้จะมีกฎห้ามสุนัขเข้าสุสาน รูปปั้นถูกสร้างขึ้นหลังบ๊อบบี้จากไปหนึ่งปี กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพยอดนิยมที่สุดของเมือง และเป็นสัญลักษณ์สื่อแทนความซื่อสัตย์-ความรักที่ไม่มีวันหมดของสุนัขที่มีต่อเจ้านาย โดยจมูกของรูปปั้นถูกนักท่องเที่ยวลูบจนเงางาม เพราะเชื่อกันว่าจะนำโชคดีมาให้