ย้อน 5 ทริปที่เป็นภาพจำของ “เร แมคโดนัลด์” นักเดินทางที่ไม่เคยหยุดออกไปค้นโลก

“เร แมคโดนัลด์” คือหนึ่งในคนบันเทิงที่ทำให้การเดินทางกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และตลอดเส้นทางกว่า 30 ปี เขาทิ้งเรื่องราวการเดินทางไว้มากมาย ครั้งนี้ขอชวนย้อน 5 ทริปที่เป็นภาพจำของเร ที่สะท้อนตัวตนของผู้ชายคนนี้ได้อย่างชัดเจน
ตลอดเส้นทางในวงการบันเทิง เรไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรายการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นนักเดินทางที่พาคนดูออกไปเห็นโลกในมุมที่แตกต่าง และสุดท้ายกลายมาเป็นผู้สร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ เขาทำให้แฟนคลับเห็นว่า “การเดินทาง” ไม่เคยเป็นเพียงงานของเร แต่เป็นส่วนหนึ่งของตัวตน และเป็นสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้คนดูได้ออกเดินทางไปพร้อมกันเสมอ ซึ่ง 5 ทริปที่เป็นภาพจำของเรที่อยากพาทุกคนย้อนไปชมกัน ได้แก่
1. No Visa — จุดเริ่มต้นภาพจำ “เร นักเดินทาง”
เริ่มต้นด้วย “No Visa” รายการท่องเที่ยวที่หยิบโจทย์เรื่องวีซ่ามาเป็นจุดตั้งต้น พาเรออกเดินทางไปยังประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
ทำให้คนดูได้เปิดโลกผ่านทั้งสถานที่ ผู้คน และวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ และเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ช่วยสร้างภาพจำของเรในฐานะพิธีกรสายท่องเที่ยวที่ชอบออกไปสัมผัสโลกด้วยตัวเอง
2. Roaming — จากหัวลำโพงสู่อังกฤษ
ต่อกันที่ทริปในตำนานอย่าง “Roaming” การเดินทางด้วยรถไฟจากหัวลำโพง กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่สถานีวอเตอร์ลู กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผ่าน 2 ทวีป 16 ประเทศ รวมถึงเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย รวมระยะทางกว่า 15,000 กิโลเมตร ใช้เวลากว่า 52 วัน
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทริปการเดินทางครั้งใหญ่ที่ไม่ได้มีแค่จุดหมาย แต่ทุกสถานีและทุกเส้นทางระหว่างทาง ล้วนกลายเป็นเรื่องราวที่เรนำกลับมาเล่าให้คนดูได้ออกเดินทางไปพร้อมกัน
3. TT Rider — ตุ๊กตุ๊กตะลุยโลก
ต่อด้วย “TT Rider” ที่เรเลือกเดินทางโดยเปลี่ยนจากรถไฟมาเป็นรถตุ๊กตุ๊กคู่ใจชื่อ “ลำดวน” ที่ถูกนำมาใช้เป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางข้ามประเทศกว่า 8,000 กิโลเมตร ผ่าน 4 ประเทศ กลายเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่สะท้อนความเป็นเรได้ชัดเจน
4. พุฒ ต้า เร ติดเที่ยว — Isan in Love
จากการเดินทางแบบลุยเดี่ยว มาสู่ความสนุกในฐานะ “เพื่อนร่วมทาง” กับโปรเจกต์ “ติดเที่ยว พุฒ ต้า เร” ที่เรออกเดินทางร่วมกับ “ลีโอ พุฒ” และ “ต้าร์ บาร์บี้” ซึ่งอีกหนึ่งทริปที่แฟน ๆ จดจำ คือ ซีซั่น Isan in Love (หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน) ที่ทางช่องทำร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อชวนเที่ยวภาคอีสาน 6 จังหวัดผ่าน 5 ตอน 5 เส้นทาง
ซึ่งตลอดการเดินทางมีทั้งเสียงหัวเราะ การแกล้งกันระหว่างเพื่อน และเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างทาง จนกลายเป็นหนึ่งในทริปท่องเที่ยวที่แฟน ๆ ยกให้เป็นทริปแห่งมิตรภาพของทั้งสามคนเลยก็ว่าได้
5. ทริปสุดท้ายที่เผยแพร่ใน Rayron
และปิดท้ายด้วย “Vespa World Days (Roma) 2026” ทริปสุดท้ายที่ถูกเผยแพร่บนช่อง Rayron : เร่ร่อน อีกหนึ่งบันทึกการเดินทางในช่วงท้ายของเส้นทางชีวิต ที่เรและเพื่อนซี้ได้ขี่เวสป้าท่องเที่ยวในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อร่วมงาน Vespa World Days และยังได้พากันขี่เวสป้าคันโปรดเที่ยวชมความสวยงามของกรุงโรม และแหล่งท่องเที่ยวในอีกหลายจุดมาก
ซึ่งวันนี้เมื่อย้อนกลับไปดูอีกครั้ง ภาพของเรที่ยังคงออกเดินทาง พบเจอผู้คน และสนุกกับสิ่งที่ตัวเองรัก กลายเป็นความทรงจำที่มีความหมายมากกว่าคลิปท่องเที่ยวธรรมดา และแม้วันนี้เรจะไม่ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับเราแล้ว แต่ทุกเส้นทางที่เขาเคยพาคนดูไปสัมผัส ยังคงพาเราออกเดินทางต่อได้เสมอ