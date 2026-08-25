ถอดรหัส “ดอยม่อนล้าน” ฟื้นป่า รักษาน้ำ สร้างอาชีพ สานต่อแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

กปร. จัดสื่อมวลชนสัญจรขึ้นดอยม่อนล้าน ถอดบทเรียนความสำเร็จ “ฟื้นป่า รักษาน้ำ สร้างอาชีพ” สานต่อแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน
วันที่ 24 สิงหาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดกิจกรรม “สื่อมวลชนสัญจร สืบสานพระราชดำริ ประจำปี 2569” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสัมผัสผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง ควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการสำนักงาน กปร. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เห็นผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และการยกระดับคุณภาพชีวิต ก่อนนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่สู่ประชาชนในวงกว้าง โดยหัวใจสำคัญของการพัฒนาพื้นที่สูง คือการทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม ควบคู่กับการรักษาป่าและแหล่งน้ำ เมื่อมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคง ย่อมช่วยลดการบุกรุกป่าและส่งเสริมให้คนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล
สำหรับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ดอยม่อนล้าน จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ เมื่อปี 2547 บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,696 เมตร มีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่ชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอย ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูง รวมถึงการใช้ปุ๋ยหมัก ลดการใช้สารเคมี และฟื้นฟูดินและน้ำไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะสื่อมวลชนได้ชมการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของโครงการ ทั้งกาแฟ ชา พืชผักเมืองหนาว และไม้ผลที่เหมาะกับพื้นที่สูง อาทิ แมคคาเดเมีย พลับ และอะโวคาโด รวมถึงชมศาลาทรงงานและภาพพระราชกรณียกิจในอดีต นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรต้นแบบ ทั้งแปลงปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ “กาแฟอาข่าอาบูหญ่า” ซึ่งเป็นการทำเกษตรที่ช่วยรักษาระบบนิเวศป่าไม้ และแปลงวนเกษตรที่ผสมผสานการทำนาขั้นบันได การปลูกไม้ผล และการบริหารจัดการน้ำจากระบบประปาภูเขาอย่างคุ้มค่า
ทั้งนี้ มีนายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ และนายอำนาจ ใจมอย หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและให้ข้อมูลแก่คณะสื่อมวลชน สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานและชุมชนในการขับเคลื่อนแนวพระราชดำริให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จของดอยม่อนล้านจึงไม่ได้วัดเพียงจากผลผลิตหรือรายได้ของเกษตรกร หากแต่เป็นภาพของการพัฒนาที่เดินหน้าไปพร้อมกันทั้ง “คน ป่า และน้ำ” เมื่อประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเหมาะสม ป่าต้นน้ำก็ได้รับการดูแล แหล่งน้ำและระบบนิเวศได้รับการฟื้นฟู นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว พร้อมต่อยอดสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพื้นที่เรียนรู้แนวพระราชดำริที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
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