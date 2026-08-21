ทัวร์ลงฉ่ำ “ททท.แพร่” โปรโมตม่อนเทเลทับบี้ ชาวเน็ตจวกยับ “ภูเขาหัวโล้น” ชัด ๆ

กำลังเป็นประเด็นร้อนฉ่า เมื่อ “ททท.แพร่” ลงภาพโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยว “ม่อนเทเลทับบี้” พร้อมอวยว่า “ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมาก” แต่ชาวเน็ตกลับจวกยับว่าที่เห็นว่าเป็นสีเขียวสวยงามมันคือ “ต้นข้าวโพด” หากมาในฤดูอื่นก็คงไม่ต่างจาก “ภูเขาหัวโล้น” นั่นเอง
โดยทางเฟซบุ๊กเพจ ททท. สำนักงานแพร่ ได้ลงภาพของ “ม่อนเทเลทับบี้“ พร้อมบรรยายภาพและให้ข้อมูลว่า
📸 ภาพบรรยากาศ ถนนลอยฟ้า หมายเลข 1343 (ม่อนเทเลทับบี้) ในวันนี้ 20 ส.ค.69 อากาศดี มีเมฆลอยต่ำ ฝนตกปรอยๆ และใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากกกกก 😍🌨️🍃
📍ถนนลอยฟ้า หมายเลข 1343 อยู่ในเส้นทางหลังวัดพระธาตุปูแจ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (เส้นทางเชื่อมต่อไปยังอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน)
🛣️ อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 30 กิโลเมตร
🚗🛵 สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์ได้ทุกประเภท
ซึ่งหลังโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก อาทิ
- เชิญมาท่องเที่ยวดอยหัวโล้น อี้ก๊ะ
- เขาหัวโล้น..อนาคตเป็นแบบ จ.น่าน
- ทำไม ททท. ถึงมองว่าสวย ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมาก โถ้ววววว
- สวยนะหากเขียวจากต้นไม้ใหญ่คงสวยกว่านี้
- รอรับกรรมจากธรรมชาติได้เลย..😂
- โปรโมมช่วงหน้าฝนก็เขียวสิ ลองหน้าแล้ง สิแห้งเป็นภูเขาหัวโล้น ...ป่าข้าวโพดทำไร่กันโครมๆ รณรงค์ปลูกต้นไม้ใหญ่บ้างเถอะ
- เทเลทับบี้ หมดเวลาสนุกแล้วสิ
- ฉันคนแพร่ ที่ไม่เคยมองว่ามันสวย เสียดายต้นไม้ ..เคยเข้าไปดูกับตาครั้งหนึ่ง แวะกินกาแฟ..การบุกรุกทำไปได้ยังงัยขนาดนั้น..สวยตรงไหน🙄 นั่นละปัญหาโลกร้อน..ทำไมผู้มีอำนาจในมือทั้งหลายในแพร่ ถึงไม่ทำอะไรเลย
- บ่น่าเอามาลงเลยภาพเขาหัวโล้นอายจว.อื่นเขาหมด
- ทำไมกล้าเอามาโปรโมทน้อ เขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตาขนาดนี้
- เส้นทางแห่งความหายนะของป่าไม้ .เมื่อก่อนผืนป่าแห่งนี้ เป็นต้นน้ำลำธารของแม่ถาง เป็นป่าดงดิบเขียวขจี พอถนนตัดผ่าน ไปหาหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือน ความหายนะชิบหายของป่าไม้ก็มาเยือน ต้นไม้ล้มตายหมด ต้นไม้ใหญ่ต้นสักทองและอื่นๆถูกตัดทิ้งแล้วโค่นเผา เพื่อทำไร่ข้าวโพดเท่านั้น
- ตามเมนท์..ค้านสายตาเพราะควรจะเป็นต้นไม้ใหญ่..ไม่ใช่ไร่ข้าวโพด
- 555 ททท.แพร่ทำถึง รีบเวฟเก็บไว้เลยครับ เดี๋ยวสักพักจะมีข่าวน้ำยมเมืองแพร่
- ลงผิดเวลา น้ำท่วมน่านอยู่ เขาหัวโล้นทั้งนั้น //กลับไปคิดปลูกป่าท่องเที่ยว
- 555 ลองไปหน้าแล้ง นึกว่าทุงหญ้าสะวันน่า
- ป่าข้าวโพดทั้งนั้น อายเขาเจิ่นเด้อ ถ้าหน้าแล้งมาห้วโล้นชัดๆ
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