“ทัวร์คุก” เที่ยวไทยมุมมองใหม่ใน "3 เรือนจำต้นแบบ" สุดอันซีน

พาไปทำความรู้จัก “3 เรือนจำชั่วคราวต้นแบบ” จากพื้นที่ฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง สู่แหล่งเรียนรู้ที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่นำการเกษตรและการฝึกอาชีพมาสร้างเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยว พร้อมเดินหน้าสู่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทย
กรมการท่องเที่ยว ขอชวนทุกคนเปิดใจสู่ 3 เรือนจำต้นแบบ ที่ได้รับการยกระดับสู่ “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทย” ที่กรมราชทัณฑ์ได้พัฒนาและยกระดับเรือนจำท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามมาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมราชทัณฑ์
และนี่คือ 3 เรือนจำชั่วคราวที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ เรือนจำชั่วคราวบางริ้น จังหวัดระนอง, เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี และเรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท แต่ละแห่งมีเอกลักษณ์และกิจกรรมแตกต่างกัน ตั้งแต่แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรและสัตว์ ไปจนถึงฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง
เรือนจำชั่วคราวบางริ้น จ.ระนอง — เปิดประสบการณ์เกษตรท่ามกลางธรรมชาติ
เรือนจำชั่วคราวบางริ้น จ.ระนอง ได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งที่ศึกษาดูงาน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเปิดพื้นที่ให้สัมผัสบรรยากาศการเกษตรและเรียนรู้การฝึกอาชีพของผู้ต้องขัง ทั้งการปลูกผัก เลี้ยงโคขุน และ Mini Zoo พร้อมชมผลิตภัณฑ์จากงานฝีมืออย่าง “ไม้กวาดดอกอ้อ” ที่นำมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้
อีกหนึ่งมุมท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีแค่ความเพลิดเพลิน แต่ยังได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรและเห็นคุณค่าของการฝึกทักษะเพื่อสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี — จากบ้านดินสู่ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ ที่มีบรรยากาศร่มรื่น โดยมีไฮไลต์อย่าง “อาณาจักรบ้านดินแห่งแรกในไทย” ที่เป็นบ้านดินสวยงามจำนวนมาก ซึ่งสร้างขึ้นจากฝีมือของผู้ต้องขัง ที่สะท้อนภูมิปัญญาและทักษะอาชีพที่ผู้ต้องขังได้ฝึกฝน
นอกจากนั้นยังมีฟาร์มแกะ แพะ กวาง และม้าให้นักท่องเที่ยวได้ชมและให้อาหารอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีส่วนของคาเฟ่และร้านอาหารโดยฝีมือผู้ต้องขัง และมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร้านผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ให้ได้เลือกชมช้อปก่อนกลับด้วย
เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จ.ชัยนาท — เรียนรู้เกษตรและทักษะอาชีพในพื้นที่ต้นแบบ
ปิดท้ายที่ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จ.ชัยนาท อีกหนึ่งในเรือนจำต้นแบบที่ถูกยกระดับให้เป็น มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทย โดยพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโคกหนองนาโมเดล เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาศึกษาดูงาน ชมธรรมชาติ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง
ที่นี่มีกิจกรรมเชิงเกษตรมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ทั้งการชมฐานการเรียนรู้เกษตรกรรม เช่น การเพาะเห็ด เลี้ยงสัตว์ และโคกหนองนา และยังได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรและผู้ต้องขัง ท่ามกลางบรรยากาศศูนย์เรียนรู้ที่ร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติ
หากใครกำลังมองหาที่เที่ยวมุมใหม่ ลองเปิดประสบการณ์กับ 3 เรือนจำชั่วคราว ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งเรียนรู้ และได้มุมมองดี ๆ กลับบ้าน
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline