"The First Moon at Xian Yuan – Heaven's Garden in Bloom" คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ครั้งแรกของ "เซียนหยวน"

เปิดตัวคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ครั้งแรกของร้านอาหารจีน "เซียนหยวน" กับ "The First Moon at Xian Yuan – Heaven's Garden in Bloom" ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ สู่ทุกองค์ประกอบของคอลเลกชัน พร้อมด้วยอีกหนึ่งไฮไลต์ Snow Skin Mooncake Collection ที่เสิร์ฟเฉพาะภายในร้าน และ Sweet Collection เมนูของหวานซิกเนเจอร์ของร้าน
"เทศกาลไหว้พระจันทร์คือช่วงเวลาแห่งการกลับมาพบกันและการแบ่งปัน เราจึงตั้งใจให้คอลเลกชัน The First Moon at Xian Yuan – Heaven's Garden in Bloom เป็นมากกว่าขนมไหว้พระจันทร์ แต่เป็นประสบการณ์แห่งการให้ที่ถ่ายทอดผ่านรสชาติ งานออกแบบ และศิลปะการจับคู่ชา แนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสวนสวรรค์ที่เปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ นำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัย พร้อมสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมจีนอย่างสง่างาม สำหรับเรา ขนมไหว้พระจันทร์ในวันนี้ได้ก้าวสู่การเป็น Luxury Gifting และ Collectible Mooncake Collection ที่สร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น และมอบความทรงจำอันมีความหมายในทุกโอกาสแห่งการแบ่งปัน" — Xian Yuan
ร้านอาหารจีนกวางตุ้งร่วมสมัย Xian Yuan (เซียนหยวน) เปิดตัวคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 "The First Moon at Xian Yuan – Heaven's Garden in Bloom" ถ่ายทอดเทศกาลไหว้พระจันทร์ผ่านมุมมองร่วมสมัย ที่ให้ความสำคัญกับการแบ่งปัน การกลับมาพบกัน และการสร้างช่วงเวลาอันมีความหมายร่วมกัน ผ่านศิลปะของรสชาติ งานออกแบบ และประสบการณ์บนโต๊ะอาหาร
ภายใต้แนวคิด Heaven's Garden in Bloom Xian Yuan นำแรงบันดาลใจจาก "ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์" มาถ่ายทอดผ่านรสชาติ การออกแบบ และบรรยากาศของร้าน ให้ทุกองค์ประกอบเชื่อมโยงกันเป็นประสบการณ์เดียว ตั้งแต่กล่องขนมไหว้พระจันทร์ ลวดลายบนขนมแต่ละชิ้น ไปจนถึงการจับคู่ขนมกับชาและเครื่องดื่ม ที่ช่วยเติมเต็มรสชาติให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
ขนมไหว้พระจันทร์ที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษ สำหรับปี 2569 นี้ มี 4 รสชาติ ได้แก่
Durian Royale - ทุเรียนและไข่แดงเค็ม รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม
Golden Osmanthus - พุทราจีน ดอกหอมหมื่นลี้และไข่แดงเค็ม หอมละมุน
Citrus Garden - ส้มโอและยูสุ ให้ความสดชื่นด้วยกลิ่นหอมของซิตรัส
Lychee Blanc - ลิ้นจี่และโยเกิร์ต รสสัมผัสนุ่มหนึบ หวานละมุน ครีมมี่กำลังดี
ชุดเซ็ตขนมไหว้พระจันทร์เปิดรับสั่งจองแล้ววันนี้ และสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 25 กันยายน 2569 ราคา 888 บาท สำหรับกล่อง 4 ชิ้น ที่ร้าน Xian Yuan ชั้น 5 Central Park
อีกหนึ่งไฮไลต์ของเทศกาลปีนี้ คือ Snow Skin Mooncake Collection ที่เชฟรังสรรค์ไส้ไอศกรีมขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ในรูปแบบใหม่ เป็นขนมไหว้พระจันทร์ไอศกรีมโมจิเนื้อนุ่ม โดยจะเสิร์ฟ เฉพาะภายในร้าน Xian Yuan ตลอดช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เท่านั้น
Garden Coconut Blossom - มะพร้าวอ่อนและน้ำมะพร้าว หวานมันหอม
Golden Osmanthus - มะม่วง โยเกิร์ต ดอกหอมหมื่นลี้ รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่น
Jasmine Pearl - ชามะลิและบราวน์บัตเตอร์ หอมอร่อยกลมกล่อม
Blushing Rose - กุหลาบ ลิ้นจี่ ราสเบอร์รี หอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆ
อีกหนึ่งมิติของ Xian Yuan ที่ให้ความสำคัญกับศิลปะของของหวานไม่แพ้อาหารคาว คือความเชี่ยวชาญด้านของหวานของทีมเชฟ Xian Yuan ที่ถ่ายทอดผ่าน Sweet Collection เมนูของหวานซิกเนเจอร์ของร้าน ซึ่งสะท้อนความสมดุลของรสชาติ ความหอมละมุน และการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพ พร้อมยืนยันว่า Xian Yuan ไม่ได้โดดเด่นเพียงอาหารจีน แต่ยังให้ความสำคัญกับของหวานในทุกรายละเอียดไม่ต่างกัน 5 เมนู ประกอบด้วย
Mini Pear Pagoda — ขนมหวานที่นำแรงบันดาลใจจากเจดีย์จีนมาถ่ายทอดในรูปแบบร่วมสมัย พร้อมรสชาติของลูกแพร์ที่หอมละมุน
Chinese Pear Tarte Tatin — การตีความ Tarte Tatin ในแบบของ Xian Yuan ผสานความหอมหวานของลูกแพร์สไตล์จีนเข้ากับเทคนิคขนมฝรั่งเศส
Mini Jujube Cheesecake — ชีสเค้กขนาดพอดีคำที่นำอินทผลัมจีน หรือ Jujube มาสร้างมิติของรสชาติที่หวานละมุนและหอมเป็นเอกลักษณ์
Mini Mango Panna Cotta — พานาคอตต้ามะม่วงเนื้อเนียนนุ่ม เติมความสดชื่นด้วยรสชาติของมะม่วง
Sago Cantaloupe — สาคูแคนตาลูปที่ถ่ายทอดความสดชื่นและความหอมหวานของผลไม้ในรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ลงตัว
ประสบการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของ Xian Yuan ร้านอาหารจีนร่วมสมัยที่มองเห็นวิวสวนลุมพินีจากชั้น 5 ของ Central Park พร้อมการเสิร์ฟชากังฟูที่เป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับ ทำให้การรับประทานขนม ชา และของหวาน กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลาย และสะท้อนแนวคิดของร้านที่เชื่อว่าอาหารที่ดีควรสร้างทั้งความสุขและความทรงจำในทุกครั้งที่มาเยือน
สมาชิกบัตรเครดิต KTC รับสิทธิพิเศษ ส่วนลด 10% สำหรับเมนูที่ร่วมรายการตลอดระยะเวลาแคมเปญ (1 ส.ค. 69 - 25 ก.ย. 69) ไม่ว่าจะเป็นขนมไหว้พระจันทร์, Snow Skin Mooncake Collection และของหวาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งจอง
โทร. 084-237-1636
LINE Official: @xianyuanbkk
Website: www.xianyuanbangkok.com
Instagram: @xianyuanbangkok
Facebook: Xian Yuan Bangkok
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