“น้องจ่าดำ” แมวเฝ้าอุทยานภูพระบาท หน้าเข้มสุดขรึม จนชาวเน็ตแห่แซว

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โพสต์ภาพ “น้องจ่าดำ” แมวประจำอุทยาน พร้อมแคปชันสุดน่ารักว่า “สุดหล่อ มารายงานตัวแล้วฮะ! พร้อมปฏิบัติหน้าที่และป่วนไปพร้อมๆ กัน” งานนี้ทำเอาโลกออนไลน์อมยิ้ม เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานสี่ขาออกมารายงานตัวด้วยท่าทางสุดเท่ แต่สีหน้ากลับดูเข้มขรึมราวกับกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง
หลังภาพเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวความหล่อและหน้าตาเคร่งขรึมของน้องจ่าดำ บางรายยกให้เป็น “เจ้าหน้าที่หน้าเข้ม” ประจำอุทยาน ขณะที่หลายคนเอ็นดูความน่ารักของแมวเจ้าถิ่นที่คอยสร้างสีสันให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เรียกได้ว่าแม้จะมีหน้าที่เฝ้าอุทยาน แต่ดูเหมือนภารกิจสำคัญอีกอย่างของน้องจ่าดำ คือการสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็น