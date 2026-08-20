"พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย" วัดพระแก้ววังหน้า พระพุทธรูปที่เชื่อมพระราชศรัทธารัชกาลที่ ๓ สู่รัชกาลที่ ๔

ท่ามกลางความงดงามของพระอุโบสถ “วัดบวรสถานสุทธาวาส” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วัดพระแก้ววังหน้า” มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มิได้โดดเด่นเพียงด้วยพุทธลักษณะและงานศิลปกรรม หากแต่ยังซ่อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระราชศรัทธาและความตั้งพระราชหฤทัยของพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระราชวังบวรสถานมงคล
พระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ประดิษฐานอย่างสง่างามบนบุษบก ท่ามกลางจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรที่โอบล้อมพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เอาไว้
เมื่อย้อนกลับไปอ่านเรื่องราวในอดีต จะพบว่าเบื้องหลังความสง่างามนั้นมีเรื่องราวของพระราชศรัทธาที่ถูกส่งต่อข้ามรัชสมัย จากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล วังหน้าในรัชกาลที่ ๓ มาสู่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
เรื่องราวส่วนหนึ่งได้รับการบันทึกและถ่ายทอดไว้ใน “สาส์นสมเด็จ” จากพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งกล่าวถึงพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสและพระพุทธรูปยืนองค์นี้
ในครั้งนั้น สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงมีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปยืนสูงประมาณ 6 ศอก เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ
แต่ก่อนที่การสร้างพระพุทธรูปจะแล้วเสร็จ พระองค์กลับทรงพระประชวรหนัก ก่อนเสด็จสวรรคต พระองค์ยังทรงฝากความตั้งพระราชหฤทัยครั้งนี้เอาไว้
เรื่องราวที่ปรากฏในสาส์นสมเด็จระบุว่า เมื่อใกล้เสด็จสวรรคต พระองค์ทรงนำ “ผ้าทรงสพัก” ผืนหนึ่งพระราชทานแก่พระองค์เจ้าดาราวดี พระอัครชายา พร้อมมีพระดำรัสฝากไว้ว่า หากในภายหน้ามีผู้ใดเป็นใหญ่และมีศรัทธาบูรณะวัดแห่งนี้ ก็ให้นำผ้าผืนดังกล่าวถวายแก่ผู้นั้น เพื่อใช้ห่มพระพุทธรูปยืนองค์นี้
กาลเวลาผ่านไป กระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ และทรงมีพระราชศรัทธาในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบวรสถานสุทธาวาส ในเวลานั้นพระองค์เจ้าดาราวดีจึงได้นำผ้าทรงสพักผืนที่ได้รับพระราชทานและเก็บรักษาไว้มาแต่ครั้งนั้น ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้พระพุทธรูปยืนที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงตั้งพระราชหฤทัยให้สร้างขึ้นก็ได้รับการสร้างจนสำเร็จ และได้รับการประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถแห่งนี้
เรื่องราวจึงมิได้เป็นเพียงประวัติของพระพุทธรูปองค์หนึ่ง หากเป็นภาพสะท้อนของการสืบต่อพระราชศรัทธาข้ามผ่านกาลเวลา จากพระราชหฤทัยของผู้ริเริ่มสร้าง สู่ผู้ที่ทรงรับช่วงสานต่อให้ความตั้งพระราชหฤทัยนั้นสมบูรณ์
สำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และเรื่องราวของพระราชวังบวรสถานมงคล นี่จึงเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้เข้าไปสัมผัสความงดงามภายในพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสอย่างใกล้ชิด พระอุโบสถเปิดให้ประชาชนเข้าชมเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2569 เวลา 09.00–16.00 น.
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