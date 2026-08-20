โมเม้นต์สุดน่ารัก! ขบวนรถไฟที่ต้องหยุดชะงัก เพื่อให้โขลงช้างได้เดินผ่านอย่างปลอดภัย

Jayanta Mallabaruah รัฐมนตรีในรัฐบาลรัฐอัสสัม (ประเทศอินเดีย) โพสต์โมเมนต์สุดน่ารักของขบวนรถไฟที่ต้องหยุดจอดชะงัก เพียงเพื่อให้โขลงช้างได้เดินผ่านไปอย่างปลอดภัย โดยระบุข้อความที่ว่า
"An unexpected halt on the tracks, but only for our adorable giants to pass by.
This morning, the Down Rajdhani Express was stopped at Km 167/8 as an elephant herd crossed the tracks at Hawaipur under Lanka Range, Nagaon South Division, Hojai.
Alert action by our @assamforest staff, the loco-pilot and Lumding Railway Control Room ensured the herd crossed safely and the train resumed its journey.
Another day, another safe crossing!
Every day, our dedicated forest personnel remain watchful, quietly ensuring the safety of our wildlife. These may be silent stories, but each safe crossing is a story worth telling."
โดยข้อความดังกล่าวมีความหมายว่า
"เช้านี้ รถไฟด่วนราชธานีขบวนลง ถูกหยุดที่กิโลเมตร 167/8 เมื่อฝูงช้างข้ามรางรถไฟที่ฮาวาอีปูร์ ภายใต้เขตลันกา แผนกนากาออนใต้ จังหวัดโฮไจ
การดำเนินการที่ตื่นตัวของเจ้าหน้าที่ @assamforest ของเรา พนักงานขับเครื่องยนต์ และห้องควบคุมรถไฟลุมดัง ได้รับประกันว่าฝูงช้างข้ามไปอย่างปลอดภัย และรถไฟได้ดำเนินการต่อ
อีกวัน อีกการข้ามที่ปลอดภัย!
ทุกวัน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ทุ่มเทของเรายังคงเฝ้าระวัง อย่างเงียบๆ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของสัตว์ป่าของเรา นิทานเหล่านี้อาจเป็นเรื่องเงียบๆ แต่การข้ามแต่ละครั้งที่ปลอดภัยคือเรื่องราวที่ควรเล่า"