“อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น” จันทบุรี เพชรเม็ดงามของผืนป่าแห่งดินแดนตะวันออก

“อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น" เป็นอีกหนึ่งผืนป่าสำคัญในดินแดนตะวันออก มีพื้นที่กว่า 120 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกำลังเป็นประเด็นร้อนของคนจันทบุรี ที่แสดงความกังวลและไม่เห็นด้วยในโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำของภาครัฐที่กระทบกับธรรมชาติอันสมบูรณ์
สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเสริมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC
มีข้อมูลที่ถูกนำมาเปิดเผยระบุว่า มีพื้นที่ป่ารวมประมาณ 11,982 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นประมาณ 6,191 ไร่ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่องประมาณ 5,791 ไร่ ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการนี้
ชวนมาทำความรู้จักว่า “อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น" มีความโดดเด่นและมีความสำคัญอย่างไร
ผืนป่าต้นน้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า
“อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น" ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่เป็นภูเขาสูงติดต่อกันเป็นเทือกยาวลงมาจากเหนือจดใต้ ทางด้านตะวันออกเป็นแนวขนานขยายถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ส่วนตอนกลางของพื้นที่จะมีภูเขาลูกต่ำๆ คือ เขาสะท้อน ทางตอนใต้ของพื้นที่มีเขาสะบ้า ด้านทิศเหนือติดต่อเข้าไปเป็นผืนป่าเดียวกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน มียอดเขาสิบห้าชั้น เป็นยอดเขาสูงสุด สูง 802 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
เป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศที่สำคัญที่คอยเชื่อมพื้นที่อนุรักษ์ทั้งสองแห่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด 2 อันดับแรกในกลุ่มป่าตะวันออก ให้เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุกรรม การอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นอาศัย และเพิ่มพูนประชากรของสัตว์ป่า จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการเป็นแหล่งอาศัยและดำรงชีพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เช่น กระทิง ช้างป่า ฯลฯ
ด้วยสภาพป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ ที่นี่จึงเป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำ คลอง ลำธารสำคัญหลายสาย ทั้งคลองโตนด คลองทราย และลำคลองสายย่อย ที่ไหลมาจากคลองโตนด ทั้งคลองดินสอ คลองไทร คลองคต คลองอีเกก คลองน้ำเป็น คลองสะบ้า คลองยาง ฯลฯ
เส้นทางท่องเที่ยวภายในอุทยานฯ
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น มีน้ำตกสวยงามให้เที่ยว ทั้งน้ำตกเขาสิบห้าชั้น และน้ำตกคลองสะบ้า น้ำตกเขาสิบห้าชั้น หรือน้ำตกคลองไทร อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอแก่งหางแมวประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามตลอดทั้งปี
จุดเด่นของน้ำตกนี้คือธรรมชาติรอบด้านที่สวยงามมาก คุณสามารถจัดโปรแกรมเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตร จากที่ทำการอุทยานฯ เขาสิบห้าชั้นถึงน้ำตกได้เลย น้ำตกคลองสะบ้า อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางมีทั้งหมด 6 ชั้น มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาสิบห้าชั้น สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี แต่ในฤดูฝนต้องอาศัยความระมัดระวังในการเดินเข้าไปชมน้ำตก
ที่นี่ยังมี เนินประดู่ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวและจุดกางเต็นท์สวยงามของอุทยานฯ เขาสิบห้าชั้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน เนินประดู่ จะเหมาะสำหรับการตั้งแค้มป์มาก เพราะในยามค่ำคืนบรรยากาศดีสามารถเห็นได้เต็มท้องฟ้า
“พิศวงแมงมุม" ความงามหาชมได้ยาก
อีกหนึ่งไฮไลต์หาชมได้ยากในผืนป่า อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น นั่นคือ “พิศวงแมงมุม" ซึ่งสายธรรมชาติต้องห้ามพลาด โดยเฉพาะหน้าฝนที่กำลังชุ่มฉ่ำ ถือว่าได้เวลาออกตามหาแรร์ไอเทมที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มเงาไม้
"พิศวงแมงมุม" พืชจิ๋วแห่งป่าดิบชื้นเห็นหน้าตาแปลกๆ คล้ายแมงมุม คือ พืชอาศัยรา ที่หาชมได้ยากมาก เป็นพืชที่ ไม่มีคลอโรฟิลล์ (ไม่มีสีเขียว) สังเคราะห์แสงสร้างอาหารเองไม่ได้ ต้องดำรงชีวิตด้วยการดูดซับสารอาหารจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ตามพื้นดิน
หนึ่งปี มีให้ดูแค่ช่วงนี้ ใครอยากเจอตัวจริงต้องรีบหน่อย เพราะจะออกดอกอวดโฉมเฉพาะช่วง ต้นถึงกลางฤดูฝน (พฤษภาคม - สิงหาคม) เท่านั้น โดยจะชอบพรางตัวเนียนๆ อยู่ตามซากใบไม้ชื้นๆ ในป่าดิบชื้น ที่ระดับความสูง 50–250 เมตรจากระดับน้ำทะเล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น โทร. 09-8927-1499