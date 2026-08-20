ต้อนรับสมาชิกใหม่ “ลูกนกฟลามิโก 6 ตัว” แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยความสำเร็จเพาะขยายพันธุ์ “นกฟลามิงโก” ได้ลูกนกฟลามิงโกเกิดใหม่จำนวน 6 ตัว ทำให้ปัจจุบันมีนกฟลามิงโกรวมทั้งหมด 82 ตัว รวมถึงยังมีไข่ที่อยู่ระหว่างการฟักอีก 2 ฟอง
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี เดินหน้าภารกิจด้านการขยายพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เผยความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ “นกฟลามิงโก” ในกรงเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีนกฟลามิงโกภายในสวนสัตว์ทั้งหมด 82 ตัว แบ่งเป็นตัวเต็มวัย 76 ตัว และลูกนกเกิดใหม่ 6 ตัว (ยังไม่ทราบเพศ) รวมถึงยังมีไข่ที่อยู่ระหว่างการฟักอีก 2 ฟอง
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ลูกนกฟลามิงโกจำนวน 6 ตัวที่เกิดใหม่ในครั้งนี้ มีอายุตั้งแต่ประมาณ 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน และถือเป็นลูกนกฟลามิงโกรุ่นที่ 2 ของปี 2569 สะท้อนถึงความสำเร็จของสวนสัตว์ในการเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโกในกรงเลี้ยง ซึ่งต้องอาศัยการจัดการด้านพื้นที่ สภาพแวดล้อม และการดูแลอย่างเหมาะสม
ลูกนกทุกตัวได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์และพี่เลี้ยง ทั้งการตรวจสุขภาพ เฝ้าติดตามการเจริญเติบโต และดูแลให้มีสุขภาพแข็งแรง ก่อนจะเตรียมความพร้อมให้สามารถออกมาเดินรวมฝูงร่วมกับพ่อแม่นกและนกฟลามิงโกตัวอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัย
การเพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโกไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากนกฟลามิงโก 1 ตัวจะวางไข่เพียง 1 ฟอง และใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในการฟัก ดังนั้นการที่ลูกนกเกิดและรอดชีวิตจึงถือเป็นความสำเร็จที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
ที่ผ่านมา สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ย้ายสถานที่เลี้ยงนกฟลามิงโกและขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของนก โดยเฉพาะการอยู่รวมกันเป็นฝูงและการผสมพันธุ์ ส่งผลให้ในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา จำนวนลูกนกฟลามิงโกที่เกิดและรอดชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีนกฟลามิงโกทั้งหมด 82 ตัว และมีลูกนกเกิดใหม่อีก 6 ตัว ขณะที่ยังมีไข่นกฟลามิงโกอยู่ระหว่างการฟักอีก 2 ฟอง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเฝ้าติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มโอกาสในการฟักออกมาเป็นสมาชิกใหม่ของฝูงต่อไป
สำหรับนกฟลามิงโก มีลักษณะเด่นคือขนสีชมพู ปีกมีปลายสีดำ และในช่วงฤดูผสมพันธุ์สีของขนจะมีความสดใสมากขึ้น โดยนกตัวผู้และตัวเมียมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ นกฟลามิงโกเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมอาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจึงมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการขยายพันธุ์
นักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของฝูงนกฟลามิงโก รวมถึงความน่ารักของลูกนกที่กำลังเติบโตได้ทุกวัน ณ ส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโก บริเวณโซนแอฟริกา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
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