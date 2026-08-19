น้ำใจน่าน “สะปัน-ห้วยโทน” เปิดให้นักท่องเที่ยวติดค้าง “พักฟรี” จนกว่าน้ำท่วมคลี่คลาย

ททท.น่าน เผย ผู้ประกอบการที่พัก “บ้านสะปัน-ห้วยโทน” เปิดที่พักให้นักท่องเที่ยวติดค้าง “พักฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย และสามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย
จากกรณีที่มีพายุเข้าและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในจังหวัดน่าน จนเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่อำเภอปัวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ใน 107 หมู่บ้าน 12 ตำบล รวมถึงเกิดดินสไลด์ทำให้ถนนหมายเลข 1256 “ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือ” เสียหายรถยนต์ห้ามผ่านทุกกรณี
ขณะที่อำเภอบ่อเกลือที่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดน่าน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ “บ่อเกลือ-สะปัน-ห้วยโทน” นั้น ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันทำให้ถนนสายปัว-บ่อเกลือ เสียหาย มีนักท่องเที่ยวตกค้างอยู่จำนวนหนึ่ง
ล่าสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2569 ทาง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน” ได้รายงานว่า ผู้ประกอบการที่พักในพื้นที่สะปันและห้วยโทน ยินดีให้นักท่องเที่ยวที่ติดค้างจากน้ำท่วม “พักค้างฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
โดย “กลุ่มผู้ประกอบการที่พักบ้านสะปัน” ยินดีเปิดที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ติดค้างในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือให้นักท่องเที่ยวติดค้างเข้าพักฟรี
เบื้องต้นมีที่พักที่เข้าร่วม ได้แก่
1. สะปันกลางนา — 081-626-5536
2. ณ สะปัน แค้มป์ปิ้ง — 088-602-2811
3. ภูปันสุข — 080-209-5740
4. สะพานสะปันโฮมสเตย์ — 083-525-2992
5. Zen Sapan — 092-419-4294
6. นาสะปัน โฮมสเตย์ — 080-779-9860
7. สะปันดาวรีสอร์ท — 095-445-3516
8. ขุนเขาธารา — 094-935-6962
9. มีสะปัน — 064-652-1490
10. ภูพญาโฮมสเตย์ — 061-349-8766
ส่วน “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวบ้านห้วยโทน” (มีที่พักกว่า 20 เจ้า) ยินดีให้นักท่องเที่ยวที่ติดค้างพักต่อฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัย
สำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวน่านในช่วงนี้ ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม และติดตามพยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอำเภอบ่อเกลือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและลาดชัน เมื่อเกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดดินสไลด์ ทับเส้นทางบ่อย ๆ ทังนี้ขอให้นักท่องเที่ยว ตรวจสอบสภาพอากาศ ก่อนเดินทาง
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สอบถามข้อมูล จากโรงแรมที่พัก โฮมสเตย์ สถานประกอบการ
หรือ หน่วยงานราชการในพื้นที่ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ล่วงหน้า
เพจ : เที่ยวสะปันน่าน SAPAN Travel Guide
ท่องเที่ยวบ้านห้วยโทน สอบถามรายละเอียดโดยตรง
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