“เรย์ แมคโดนัลด์” นักเดินทางผู้บุกเบิกสไตล์แบ็กแพ็กและโซโลทราเวลในไทย

แม้ว่า “เรย์ แมคโดนัลด์” สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงมากฝีมือ รวมทั้งการเป็นนายแบบ พิธีกรรายการวัยรุ่น ตั้งแต่ยุค 90 แต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจกล่าวได้ว่า เขาเป็นบุคคลในวงการบันเทิงคนแรกๆของเมืองไทยที่เปิดโลกการเดินทางในบทบาทของนักท่องเที่ยวสไตล์แบ็คแพ็กและโซโลทราเวล
เรย์ ภาพลักษณ์ของ “นักเดินทาง” ที่แท้จริง
หลังจากเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงมาแล้วระยะหนึ่ง นักแสดงรายนี้ไม่ได้เดินทางไปนำเสนอไลฟ์สไตล์หรูหรา แต่กลับเลือกสไตล์ที่เรียกว่า “แบ็กแพ็กเกอร์และโซโลทราเวล” อาจกล่าวได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกรายการท่องเที่ยวแนวนี้ในเมืองไทยตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2000 ในขณะที่รายการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เน้นความสะดวกสบาย หรูหรา และจุดหมายยอดนิยม เรย์เลือกที่จะสะพายเป้เดินทางด้วยตัวเอง หรือไปกับกลุ่มเพื่อนสนิท และนำเสนอในมุมมองประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างทาง
รายการที่เขาเคยเป็นพิธีกรและผลิตเองสะท้อนแนวคิดนี้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น No Visa รายการท่องเที่ยวที่พาเที่ยวในประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า. Roaming รายการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ จากหัวลำโพงไปอังกฤษ ผ่าน 2 ทวีป 16 ประเทศ รวมถึงเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย , 48 ชั่วโมง รายการท่องเที่ยวที่เน้นที่หมายใกล้ๆ เช่นในอาเซียน, TT Rider ที่ขี่รถตุ๊กตุ๊กข้ามประเทศเพื่อนบ้าน, “FOOD TRIBE” ไป-ล่า-กิน รายการเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ อาหารการกิน และการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเดินทางที่ไม่ค่อยมีใครทำ
โดยจุดเด่นของเรย์ ในความเป็นนักเดินทาง คือความจริงใจและความเรียบง่ายที่นำเสนอออกมาในรายการ เขาไม่พยายามสร้างภาพว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้ทุกอย่าง แต่เล่าเรื่องผ่านสายตาของคนที่อยากรู้อยากเห็น ชอบลุย และยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการหลงทาง รถเสีย หรือการสื่อสารที่ติดขัด
เป็นหัวหน้าเผ่าที่ช่อง "Rayron : เร่ร่อน”
ในช่วงหลังที่สื่อดิจิทัลเริ่มแพร่หลายและได้รับความนิยม เรย์หันมาทุ่มเทกับช่อง YouTube Rayron : เร่ร่อน ซึ่งเขาก่อตั้งขึ้น โดยอธิบายตัวเองว่าเป็น แหล่งรวมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ที่เกิดจากการชวนผู้สร้างสายเดินทางหลายคนมารวมตัวกัน โดยมีเรย์ แมคโดนัลด์เป็นผู้ริเริ่ม/“หัวหน้าเผ่า” และมุ่งนำเสนอการเดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่ แตกต่าง และมีสไตล์ของตัวเอง และกลายเป็นพื้นที่ที่เขาได้ทำคอนเทนต์ตามสไตล์ตัวเองอย่างเต็มที่
หนึ่งในภาพจำที่แฟน ๆ พูดถึงบ่อยคือโปรเจกต์ overlanding กับรถตุ๊กตุ๊กชื่อ “ลำดวน” ที่พาเดินทางข้ามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงจีนและญี่ปุ่น
ลำดวนไม่ใช่แค่พาหนะ แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของสไตล์การเดินทางที่เรย์เชื่อมั่น คือการหาความพิเศษจากสิ่งธรรมดา การใช้ของใกล้ตัว และการไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรค แม้จะต้องซ่อมรถกลางทางหรือถูกปฏิเสธจากอู่ซ่อมหลายแห่ง เขาก็ยังเดินทางต่อไปพร้อมกับเพื่อน ๆ อย่างลีโอ พุฒ และต้าร์ เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา ในรายการอย่าง ติดคุย และ ติดเที่ยว และยังทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวในชื่อ “พุฒ ต้า เร”
เรย์เคยกล่าวไว้ในหลายโอกาสว่า การเดินทางทำให้เขาได้ค้นหาตัวเอง และเชื่อว่าประสบการณ์สำคัญกว่าสิ่งของ เขาชอบจุดหมายที่ไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวกระแสหลัก เช่น มองโกเลีย เปรู เนปาล หรืออินเดีย เพราะต้องการให้คนไทยเห็นว่าโลกกว้างกว่าการชอปปิ้งหรือร้านอาหารดัง
ขณะเดียวกัน หลายครั้งเขาก็แทรกประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสารคดีที่เข้มข้นเข้าไว้ในรายการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความเป็นไอคอนของนักเดินทาง
สำหรับคนรุ่นที่เติบโตมากับรายการท่องเที่ยวของ เรย์ แมคโดนัลด์ กล่าวได้ว่านักแสดงรายนี้ คือ ต้นแบบของนักเดินทางที่กล้าออกนอกกรอบ ไม่กลัวความลำบาก และไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ดาราคนดัง พิสูจน์ว่าการท่องเที่ยวแบบแบ็กแพ็กและโซโลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชาวต่างชาติ แต่คนไทยก็สามารถทำได้และสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เช่นกัน
หลายคนยกเขาเป็น “หัวหน้าเผ่า” ของกลุ่มเพื่อนนักเดินทาง และช่องเร่ร่อน ซึ่งเป็นผลงานของเขาล่าสุดนั้น ยังกลายเป็นพื้นที่ที่คนดูรู้สึกเหมือนได้ออกเดินทางไปด้วยกันผ่านเรื่องราวของผู้คนที่พบเจอ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง และบทเรียนที่ได้ระหว่างทาง สร้างแรงบันดาลใจให้ใครต่อใครหลายคนในการเดินทางไปสัมผัสโลกกว้างด้วยตัวเอง