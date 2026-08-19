เปิดภาพทริปสุดท้าย “เรย์ แมคโดนัลด์” ขี่เวสป้าเที่ยว “โรม” พร้อมร่วมงาน Vespa Roma

เปิดภาพทริปสุดท้ายของ “เรย์ แมคโดนัลด์” ที่ได้เดินทางไปเที่ยว “กรุงโรม” กับกลุ่มเพื่อนซี้ โดยได้ขับเวสป้าคันโปรดร่วมงาน Vespa World Days (Roma) 2026 นับเป็นการได้ทำสิ่งที่รักที่สุดก่อนเสียชีวิต เป็นอีกหนึ่งการสูญเสียที่ช็อควงการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
เช้าวันนี้มีรายงานระบุว่านักแสดงและยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง “เรย์ แมคโดนัลด์” ได้เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 49 ปี โดยตามรายงานว่าเรย์หมดสติ เวลา 06.37 น. อาสาป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบ และช่วงเวลา 07.05 น. ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว
นับเป็นข่าวที่น่าใจหายในวงการสายท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งหากย้อนดูโพสต์ในเฟซบุ๊กเพจ Rayron : เร่ร่อน เจ้าตัวเพิ่งได้ลงโพสต์ครั้งสุดท้ายไว้เมื่อ 3 วันที่แล้ว ถึงทริปที่ได้ขี่เวสป้าท่องเที่ยวในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อร่วมงาน Vespa World Days (Roma) 2026 กับกลุ่มเพื่อนซี้ลีโอ พุฒ และ ต้าร์ บาร์บี้ (เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ส่วนใน YouTube ช่อง Rayron : เร่ร่อน ก็ได้ลงคลิปการท่องเที่ยวทริปดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งในคลิปนั้นจะเห็นว่าเรย์และเพื่อนนอกจากจะไปร่วมงานเวสป้าแล้ว ยังได้พากันขี่เวสป้าคันโปรดเที่ยวชมความสวยงามของกรุงโรม และแหล่งท่องเที่ยวในอีกหลายจุดมาก
ถึงแม้งานเวสป้าดังกล่าวเรย์จะได้ไปร่วมงานตั้งแต่ 25–28 มิถุนายน 69 ที่ผ่านมา แต่ภาพความประทับใจที่เรย์ได้ทิ้งไว้ให้แฟนคลับได้เห็นเป็นครั้งสุดท้าย ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าเขาได้ทำในสิ่งที่รักมากๆ ก่อนได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบ ทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นความทรงจำ
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline