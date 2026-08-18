"โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง" ชวนลิ้มลองเมนูอาหารจีนมงคล พร้อมข้อเสนอพิเศษ ส.ค.-ก.ย. นี้

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง ถ่ายทอดแนวคิดใหม่ของห้องอาหาร หงส์ ไชนิส เรสเตอรองท์ (HONG’s Chinese Restaurant) พร้อมต้อนรับเชฟเควิน หลิว (Kevin Liu) ในตำแหน่งเชฟ เดอ คูซีนคนใหม่ และนำเสนอหลากหลายข้อเสนอพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม–กันยายน
เชฟเควิน เชี่ยวชาญด้านอาหารจีนกวางตุ้ง เสฉวน และหูเป่ย โดดเด่นด้วยเทคนิคการปรุงอาหารด้วยกระทะจีน และการผสมผสานรสชาติต้นตำรับเข้ากับกลิ่นอายอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างลงตัว โดยเชฟเควินเคยร่วมงานกับห้องอาหารระดับมิชลินสตาร์ อาทิ Hakkasan Dubai และ Mandarin Oriental Doha
เพื่อเฉลิมฉลองการเข้ารับตำแหน่ง ห้องอาหาร หงส์ ไชนิส เรสเตอรองท์ (HONG’s Chinese Restaurant) นำเสนอ HONG’s Lucky 8 เซ็ตเมนูอาหารจีนซิกเนเจอร์สำหรับแชร์ริ่ง ที่รวม 8 เมนูมงคล ให้บริการตลอดเดือนสิงหาคม อาทิ “เกี๊ยวซ่าเนื้อวากิว” และ “กุ้งลายเสือทอดท็อปด้วยเส้นข้าวโอ๊ตทองคำ” ในราคา 1,888 บาทสุทธิต่อท่าน สำหรับวันที่ 25 กันยายน ชวนสัมผัสค่ำคืนพิเศษกับ An Evening with Catena Zapata ดินเนอร์ 5 คอร์ส จับคู่กับไวน์ระดับพรีเมียมจากอาร์เจนตินา รวมถึง Angélica Zapata Malbec ในราคา 2,250 บาทสุทธิต่อท่าน พร้อมรับราคา Early Bird เพียง 1,900 บาทสุทธิต่อท่าน สำหรับการสำรองที่นั่งภายในวันที่ 16 กันยายน
เพลิดเพลินกับวิวเมืองเชียงใหม่บนชั้นดาดฟ้าที่ หงส์ สกาย บาร์ (HONG’s Sky Bar) พร้อม 3 ข้อเสนอพิเศษ ได้แก่ Sky Social ทุกวันจันทร์–ศุกร์ ชวนดื่มด่ำกับช่วงเวลา Happy Hour ด้วยโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 สำหรับเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ และพบกับ Gin & Glow ทุกวันพฤหัสบดี พร้อมรับฟรี Bombay Gin & Tonic 1 แก้ว สำหรับสุภาพสตรี นอกจากนี้ Bao After Dark นำเสนอซาลาเปาซิกเนเจอร์สไตล์เอเชียที่จับคู่กับเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ในราคา 550 บาทสุทธิต่อเซ็ต
เดอะ ไอ สปา (The ii Spa) ชวนผ่อนคลายไปกับ Lanna Signature Massage ทรีตเมนต์ 120 นาที ที่ผสานศาสตร์การบำบัดแบบล้านนาโบราณเข้ากับเทคนิค “ตอกเส้น” (Tok Sen) ศาสตร์การนวดพื้นเมืองภาคเหนือที่ใช้อุปกรณ์ไม้ทำมือเคาะเป็นจังหวะ ช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้อและคืนสมดุลให้ร่างกาย ในราคา 4,500++ บาทต่อท่าน พร้อมเติมเต็มการดูแลร่างกายกับ Rainy Season Wellness Journey เริ่มต้นด้วยการนวดแผนไทย 60 นาที เพื่อคลายความตึงของกล้ามเนื้อ ก่อนปิดท้ายด้วยการประคบสมุนไพร 30 นาที ช่วยลดอาการเมื่อยล้า กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และมอบความรู้สึกผ่อนคลายอย่างล้ำลึก ในราคา 2,880 บาทสุทธิต่อท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง ได้ที่เว็บไซต์ https://chiangmai.intercontinental.com/en
สำรองที่นั่งห้องอาหาร โทร. 0-5209-0998 หรืออีเมล dining.icchiangmai@ihg.com
เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงแรมฯ ได้ ที่นี่ หรือ LINE Official: @interconchiangmai https://lin.ee/O6esFM5
สำรองแพ็กเกจสปาได้ที่ https://chiangmai.intercontinental.com/en/the-ii-spa
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