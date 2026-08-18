"Ocean Fish: Essence of Thai Flavors" เสิร์ฟความอร่อยจากท้องทะเลใต้ ณ เดอะ สยาม ที รูมท์

"เดอะ สยาม ที รูมท์" ห้องอาหารไทยต้นตำรับบรรยากาศอบอุ่น ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสความอร่อยจากปลาทะเลคุณภาพเยี่ยม ผ่านเมนูพิเศษ “Ocean Fish: Essence of Thai Flavors” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสูตรอาหารโฮมเมดอันเปี่ยมด้วยความทรงจำของเชฟอ้อย – สุภัตรา กำไมล์ ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทยผ่านการผสานปลาทะเลสดคุณภาพเยี่ยมเข้ากับสมุน ไพรไทย ชวนให้นึกถึงความอบอุ่นและรสชาติอันคุ้นเคยของอาหารพื้นบ้านในทุกคำ
ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2569 ร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยผ่าน 5 เมนูพิเศษ ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากรากเหง้าความเป็นไทยและเสน่ห์ของอาหารไทยได้อย่างลงตัว เริ่มต้นด้วยเมนูเรียกน้ำย่อย ได้แก่ ลาบปลากะพงทะเล (390 บาท) และ หมกปลากะพงทอง แจ่วปลาร้า (390 บาท) สำหรับผู้ที่มองหาเมนูจานหลักรสชาติจัดจ้าน ลิ้มลอง ผัดเผ็ดปลากะมง (410 บาท) และ ต้มส้มปลากระบอก (450 บาท) สองเมนูที่ถ่ายทอดความสดหวานของปลาทะเล ผสานเข้ากับความหอมเข้มข้นของสมุนไพรและเครื่องเทศไทยได้อย่างลงตัว
ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยของหวานสุดสร้างสรรค์อย่าง เกล็ดน้ำแข็งน้ำตาลสด มะกรูดเชื่อม ปลาป่นรมควัน (190 บาท) ที่ผสานความหวานละมุนของน้ำตาลสดเข้ากับรสเค็มอ่อนๆ จากปลาป่นรมควัน พร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของมะกรูดเชื่อม สร้างรสชาติที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
โปรโมชั่น “Ocean Fish: Essence of Thai Flavors” ให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2569 เวลา 11.00 – 22.30 น. ณ ห้องอาหารเดอะ สยาม ที รูมท์ สาขาสุขุมวิท 22 บริเวณชั้นล็อบบี้ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สมาชิกแมริออท บอนวอย รับส่วนลดพิเศษ พร้อมสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriott hotels.com หรือจองผ่าน https://bit.ly/SiamTeaSukhumvitPR
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