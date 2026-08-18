เอาใจสาวกอาหารเกาหลี กับ "บุฟเฟต์นานาชาติมื้อเย็น" จัดเต็มด้วยเมนูเกาหลี ณ ห้องอาหารสรัสวดี

สายกินต้องไม่พลาด มหกรรมความอร่อยกับไลน์บุฟเฟต์นานาชาติมื้อเย็นสุดอลังการ ที่พร้อมเสิร์ฟความฟินแบบจัดเต็มรอบนี้จัดหนักเอาใจสายเกาหลีด้วยเมนูสุดฮิต ร้อนแรงด้วยซุปกิมจิเต้าหู้ นุ่มลิ้นละมุนซดคล่องคอ ต๊อกบกกีซอสเผ็ด รสเข้มข้นเหนียวนุ่มกำลังดี ไก่ทอดซอสเกาหลี แป้งกรอบซอสฉ่ำ และข้าวผัดกิมจิหมูสามชั้น หอมซอสกลมกล่อม ตบท้ายด้วย ข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหลี ที่อร่อยเพลินจนหยุดไม่ได้นอกจากนี้ยังยกทัพเมนูนานาชาติมาแบบเต็มสตรีม ทั้งสเต๊กเทปปันยากิร้อนๆ ย่างสดใหม่จานต่อจาน ซูชิ ซาชิมิ สดใหม่คุณภาพพรีเมียม และอาหารทะเล Seafood on Ice เย็นฉ่ำสดใสเสริมทัพความอร่อยด้วยซาลาเปานุ่มๆ และขนมจีบร้อนๆ หอมอร่อยมีให้เลือกทานอย่างจุใจ
สัมผัสความอร่อยระดับพรีเมียมทั้งหมดนี้ได้ที่ ห้องอาหารสรัสวดี โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมเปิดประสบการณ์มื้อค่ำสุดพิเศษแล้ววันนี้ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ โทร. 0-2159-5888
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