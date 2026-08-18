ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2569 กับคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ จาก "ห้องอาหารจีนวาล็อค"

ร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งเทศกาลไหว้พระจันทร์กับ “Moments Under the Full Moon” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์โฮมเมดจากห้องอาหารจีนวาล็อค ที่ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดความงดงามของประเพณีในช่วงเวลาแห่งความสุข พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงบรรจุในกล่องของขวัญดีไซน์สวยหรู เหมาะสำหรับมอบให้คนสำคัญเพื่อแทนคำขอบคุณ ความปรารถนาดี และคำอวยพรอันเป็นสิริมงคลในเทศกาลแห่งการรวมตัวของครอบครัว
ในปีนี้ วาล็อค นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ถึง 4 รสชาติ เริ่มต้นด้วยขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิม 3 รสชาติ ได้แก่ ไส้ทุเรียนไข่เค็ม, ไส้ลูกบัวไข่เค็ม และ ไส้ถั่วแดงไข่เค็ม รสชาติใหม่ประจำปีนี้ คัดสรรวัตถุแต่ดิบคุณภาพและบรรจงห่อด้วยแป้งเนื้อนุ่มละเอียด ให้รสชาติกลมกล่อมในแบบฉบับดั้งเดิม
อีกหนึ่งไฮไลต์คือ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ด อบขนาดพอดีคำ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดดเด่นด้วยไส้คัสตาร์ดเนื้อเนียนนุ่ม หอมละมุน ห่อหุ้มด้วยแป้งสีทอง เหมาะสำหรับรับประทานคู่กับชา หรือแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับครอบครัวและคนพิเศษ
ทุกชิ้นบรรจุใน กล่องซิกเนเจอร์คาร์ลตัน กล่องของขวัญดีไซน์พิเศษที่ไม่ได้เพียงงดงาม แต่ยังสามารถนำกลับมาใช้เป็น โคมไฟตกแต่งได้อีกด้วย เมื่อเปิดไฟ แสงอันอบอุ่นจะช่วยเติมบรรยากาศแห่งความสุขให้กับบ้าน สื่อถึงความหมายอันเป็นมงคล ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง สะท้อนแนวคิดการออกแบบที่ผสานความงดงามของประเพณีเข้ากับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ให้กล่องของขวัญชิ้นพิเศษ กลายเป็นของที่ระลึกที่สามารถเก็บไว้ และนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง
ราคาขนมไหว้พระจันทร์
รสชาติไส้ทุเรียนไข่เค็ม, ไส้ลูกบัวไข่เค็ม และ ไส้ถั่วแดงไข่เค็ม (170 กรัม / ชิ้น)
กล่องซิกเนเจอร์คาร์ลตัน ขนาดบรรจุ 4 ชิ้น ราคา 1,688 บาทสุทธิ
กล่องซิกเนเจอร์คาร์ลตัน ขนาดบรรจุ 2 ชิ้น ราคา 988 บาทสุทธิ
กล่องซิกเนเจอร์คาร์ลตัน ขนาดบรรจุ 1 ชิ้น 288 บาทสุทธิ
ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ด (60 กรัม / ชิ้น)
กล่องขนาดบรรจุ 6 ชิ้น ราคา 688 บาทสุทธิ
สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้ 25 กันยายน 2569 และสามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่วันที่15 สิงหาคม 2569
เติมเต็มเทศกาลด้วยของขวัญที่เปี่ยมด้วยความหมาย จากความพิถีพิถันในการรังสรรค์ สู่ช่วงเวลาแห่งความสุขที่ได้แบ่งปันร่วมกับคนสำคัญของคุณ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งจอง โทร. 0-2090-7888 อีเมล fbreservations@carltonhotel.co.th
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline