"ครอโม แบงคอก" เปิดตัวคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ครั้งแรก พร้อมผ้าพันคอไหมลิมิเต็ดเอดิชัน

ครอโม แบงคอก, คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน (KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton) เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์เป็นครั้งแรก โดยถ่ายทอดอัตลักษณ์อันโดดเด่นของโรงแรมผ่านผลงานร่วมสมัย รสชาติที่สะท้อนความเป็นไทย และงานออกแบบที่เปลี่ยนของขวัญแห่งเทศกาลไหว้พระจันทร์ให้กลายเป็นของสะสมที่เปี่ยมด้วยความหมาย
คอลเลกชันนี้นำผลงานคอลลาจของ นักรบ มูลมานัส ศิลปินไทยร่วมสมัยผู้ร่วมสร้างอัตลักษณ์ทางศิลปะของโรงแรม ครอโม แบงคอก มาตั้งแต่เริ่มต้น มาตีความใหม่บนกล่องขนมไหว้พระจันทร์และผ้าพันคอไหมลิมิเต็ดเอดิชัน ผลงานของนักรบ ยังปรากฏอยู่ในทั่วพื้นที่ของโรงแรม ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย และรายละเอียดเชิงสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ The Cabinet of Wonders และ The Nine Gems of Bangkok ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบและเรื่องราวของ ครอโม แบงคอก
ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ ด้วยคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ KROMO Mooncake Keepsake Collection ที่เปี่ยมความหมายทั้งผู้ให้และผู้รับ เหมาะกับเป็นของขวัญแห่งเทศกาลที่หลอมรวมศิลปะ งานฝีมือ และรสชาติไทยร่วมสมัยได้อย่างลงตัว นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ซิกเนเจอร์ 4 รสชาติ ได้แก่ ทุเรียนไข่เค็ม, เม็ดบัวไข่เค็ม, กาแฟแมคคาเดเมีย และ มะพร้าวใบเตย
KROMO Mooncake Keepsake Collection มีให้เลือก 3 แบบ
- Canvas Piece ขนมไหว้พระจันทร์เดี่ยว ราคา 320 บาท ต่อชิ้น
- Gallery Box Set ชุดกล่องไม้พร้อมขนมไหว้พระจันทร์ซิกเนเจอร์ 4 รสชาติ ราคา 1,288 บาท ต่อกล่อง
- Artist's Edition Set ชุดกล่องไม้พร้อมขนมไหว้พระจันทร์ซิกเนเจอร์ 4 รสชาติ พร้อมผ้าพันคอผ้าไหมลิมิเต็ดเอดิชัน ราคา 2,888 บาท ต่อกล่อง
ขนมไหว้พระจันทร์พร้อมรับและจัดส่ง ตั้งแต่วันที่ 7-25 กันยายน 2569 กรุณาสั่งจองล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมและบริการจัดส่ง
สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อขนมไหว้พระจันทร์
KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton
อีเมล: kromobangkok@hilton.com
LINE Official Account: @kromobangkok
โทร. 0-2078-8488
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