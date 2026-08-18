เปิดมิติลิ้มรสชาติอาหารอาหรับต้นตำรับขนานแท้ ณ "เดอะ เลแวนท์" โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

เปิดประสบการณ์การเดินทางผ่านรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ครอบคลุมเลบานอน ซีเรีย จอร์แดน และปาเลสไตน์ ได้แล้ววันนี้ ณ ห้องอาหารเดอะ เลแวนท์ (The Levant) ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญทุกท่านร่วมค้นพบเสน่ห์ของอาหารอาหรับต้นตำรับ กับเมนูรสเลิศที่ถ่ายทอดความดั้งเดิมอย่างพิถีพิถัน โดยเชฟโมฮานนัด อับดุล ฮาดี คาเซ็ม เชฟชาวอาหรับผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไทย และบราซิล ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะการปรุงอาหารและการบริหารจัดการครัวอย่างมืออาชีพ
เชฟโมฮานนัดให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารและคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดีที่สุดให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง ตอกย้ำถึงความเป็นหนึ่ง ห้องอาหารยังได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลอย่างถูกต้อง พร้อมสะท้อนถึงความตั้งใจในการคัดสรรวัตถุดิบและกรรมวิธีการปรุงแต่งทุกขั้นตอน สู่การรังสรรค์เมนูซิกเนเจอร์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเดอะ เลแวนท์ ขอเชิญมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งรสชาติอาหรับแท้ ๆ และดื่มด่ำกับบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของตะวันออกกลาง ณ ห้องอาหารเดอะ เลแวนท์ (The Levant)
เริ่มต้นลิ้มลองความอร่อยและอิ่มเอมกับเมซเซ่ระดับพรีเมียม เมนูปิ้งย่างถ่านหอมกรุ่น และเครื่องดื่มในสไตล์อาหรับแบบดั้งเดิม เริ่มต้นด้วยอาหารเรียกน้ำย่อย อาทิ บาบากานุช มะเขือยาวย่างบดกับทาฮินี น้ำมะนาว และน้ำมันมะกอก, มูตะบัล มะเขือยาวย่างพร้อมทาฮินีและโยเกิร์ต, ฮัมมุส ถั่วชิกพีบดเนียนพร้อมทาฮินีและน้ำมันมะกอก, มูฮัมมารา พริกแดงย่างบดพร้อมวอลนัทและน้ำเชื่อมทับทิม, ฟาลาเฟล ถั่วชิกพีบดทอดกรอบ ต่อด้วยซุปรสชาติเข้มข้น ซุปถั่วเลนทิลแดงแบบดั้งเดิม, ซุปผักตามฤดูกาล เมนูสลัดเพื่อสุภาพเราก็พร้อมให้บริการอย่าง ฟาตูช สลัดผักสดกับขนมปังปิ้ง, สลัดอาหรับ ผักหั่นเต๋าเสิร์ฟพร้อมน้ำมันมะกอกและน้ำมะนาว หรือจะเลือกเป็นแซนวิชชวาร์มาไก่ ไก่หมักย่างในขนมปังพิต้า, แซนด์วิชชิชเคบับ เคบับเนื้อแกะย่าง
พร้อมอิ่มเอมกับเมนูอาหารจานหลักมากมาย อาทิ โคฟต้าเนื้อแกะ เนื้อแกะบดเสียบไม้ย่างถ่าน, โคฟต้าไก่ ไก่บดเสียบไม้ย่าง, ชิชเคบับเนื้อแกะ เนื้อแกะเสียบไม้ย่างถ่าน, ปลาฮามูร์ เนื้อปลาฮามูร์ย่าง และ ชวาร์มาไก่ เสิร์ฟพร้อมข้าวและซอสกระเทียม ปิดท้ายด้วยของหวานอย่าง คุนาฟะห์ แป้งฟีลโล่กรอบสอดไส้ชีส ราดน้ำเชื่อม, บัคลาวา แป้งฟีลโล่กับถั่วและน้ำเชื่อม เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถเลือกลิ้มรสเครื่องดื่มอันเป็นเอกลักษณ์ประจำร้านเดอะ เลแวนท์ (The Levant) ชั้น 24 เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00น – 22.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
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