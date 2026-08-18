"โรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ กรุงเทพฯ" ยิ่งอยู่นานยิ่งคุ้ม เช็กอิน 2 คืนขึ้นไป รับส่วนลดสูงสุด 25%

โรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ที่พักระดับพรีเมียมบนทำเลศักยภาพ ถนนศรีนครินทร์-รามคำแหง มอบข้อเสนอแห่งปี ชวนเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนด้วยโปรโมชันห้องพัก “MIN 2 NIGHTS SAVE UP TO 25%” เอาใจสายพักผ่อนและคนทำงานที่มองหาที่พักระยะยาวในกรุงเทพมหานคร เพียงสำรองห้องพักโดยตรงผ่านช่องทางของโรงแรมฯ ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2569 สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2569 ในระยะเวลาเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป รับส่วนลดพิเศษสูงสุดทันที 25% ในราคาเริ่มต้น 1,800 บาทสุทธิต่อห้องต่อคืน (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องพักและช่วงเวลาที่เข้าพัก)
โรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนและการทำงาน ด้วยห้องพักสไตล์สวีตขนาดกว้างขวาง ทั้งห้องสตูดิโอสวีต (Studio Suite), ห้องสวีต 1 ห้องนอน (1-Bedroom Suite) และห้องสวีต 2 ห้องนอน (2-Bedroom Suite) พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุม ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องซาวน่าและห้องอบไอน้ำ สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และอ่างน้ำวน นอกจากนี้ โรงแรมฯ ยังตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใจกลางย่านสำคัญของกรุงเทพมหานคร รายล้อมด้วยแลนด์มาร์กชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา สถานที่จัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ ศูนย์การค้าชั้นนำ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ร้านอาหารยอดนิยมมากมาย และสามารถเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวกสบาย
พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับโปรโมชันนี้ ด้วยอภินันทนาการเข้าใช้บริการ Executive Lounge ของโรงแรมฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้คุณได้ผ่อนคลายกับบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดการเข้าพัก
สิทธิพิเศษและเงื่อนไข
- อาหารมื้อเช้า สำหรับ 2 ท่าน
- อภินันทนาการเข้าพักก่อนเวลา เช็กอินก่อนได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และเลตเช็กเอาต์ได้ถึงเวลา 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่างในแต่ละวัน)
- อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
- เครื่องดื่มต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมฯ
สำรองห้องพักล่วงหน้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาโทร 0-2374-5544 เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.kantaryhouse-bangkok.com/specialoffer หรืออีเมล reservations@kantaryhouse-bangkok.com
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