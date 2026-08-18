แจก 4 เส้นทางเที่ยว 4 สไตล์ “ย่าน Old Town Central” ฮ่องกง แบบคนท้องถิ่น

ชวนวางแผนเดินเล่น “ย่าน Old Town Central” ฮ่องกง กับ 4 เส้นทางเที่ยว 4 สไตล์ ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งอาร์ต อาหาร วัฒนธรรม และโลคัลไลฟ์ เชื่อมทุกมุมของย่านผ่านทางเลื่อน Central–Mid-Levels Escalator และคู่มือท่องเที่ยว AR Web App แบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อช่วยเติมเต็มประสบการณ์ในการสำรวจย่าน Central แบบคนท้องถิ่น ให้ผู้มาเยือนได้รับความทรงจำที่น่าประทับใจกลับไปจากการเดินทางในย่านนี้
ย่าน Old Town Central ของฮ่องกง เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ จุดถ่ายรูปสไตล์วินเทจ สตรีตอาร์ต ไปจนถึงกิจกรรมไนต์ไลฟ์ รวมไปถึงเส้นทางสัญจรอันโด่งดัง อย่าง ทางเลื่อนกลางแจ้งแบบมีหลังคาที่ยาวที่สุดในโลก Central–Mid-Levels Escalator ที่เชื่อมโยงทุกประสบการณ์การท่องเที่ยวตั้งแต่เช้าจรดค่ำไว้ด้วยกัน
การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) จึงขอพานักท่องเที่ยวเลือกสัมผัสย่าน Old Town Central ผ่าน 4 ประสบการณ์ตามธีมต่างๆ ซึ่งจะพาทุกคนไปทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และอาหารของย่าน ผ่านคู่มือท่องเที่ยว AR Web App แบบอินเทอร์แอคทีฟ และต้องห้ามพลาดของที่ระลึกจำนวนจำกัด และร่วมชิมค็อกเทลเมนูพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นมาเฉพาะ เพื่อช่วยเติมเต็มประสบการณ์ในการสำรวจย่าน Central แบบคนท้องถิ่น ให้ผู้มาเยือนได้รับความทรงจำที่น่าประทับใจกลับไปจากการเดินทางในย่านนี้
สัมผัสหัวใจย่าน Central กับ 4 ประสบการณ์สุดพิเศษผ่านทางเลื่อน Central–Mid-Levels Escalator
ทางเลื่อน Central–Mid-Levels Escalator ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางสัญจรใจกลางย่าน Central เท่านั้น แต่ยังเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้ากับเรื่องราวอันหลากหลายของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนในย่านแห่งนี้ ผ่าน 4 ประสบการณ์ที่เติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้มาเยือนกับคนท้องถิ่น พร้อมชวนให้นักท่องเที่ยวก้าวออกจากเส้นทางท่องเที่ยวสายหลัก เพื่อมาสัมผัสเสน่ห์ของย่านที่คัดสรรจุดหมายและสถานที่น่าสนใจจากชุมชนมาไว้ด้วยกัน
เส้นทางที่ 1: สัมผัสเสน่ห์เอกลักษณ์ย่านเมืองเก่า (Old Town Signatures) – รวบรวมประสบการณ์ที่สะท้อนตัวตนของย่าน Central และฮ่องกงไว้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินสำรวจตลาดสดแบบดั้งเดิมและวัดเก่าแก่ แวะชม บริษัท เกาลูน ซอย จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตซีอิ๊วแบบโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศอันแสนคึกคักของ ไตไผ่ตง (Dai Pai Dong) ร้านอาหารริมทางแบบดั้งเดิม หรือเดินชมแผงร้านค้ากลางแจ้งไปตามถนน Upper Lascar Row ซึ่งแต่ละสถานที่ล้วนสะท้อนเรื่องราวของขนบธรรมเนียม รสชาติ และวิถีชีวิตประจำวันที่หล่อหลอมย่านแห่งนี้มาอย่างยาวนาน
สถานที่ไฮไลต์ ได้แก่ ตลาด Central Market, ถนน Stanley Street, ร้านซีอิ๊วโบราณ Kowloon Soy Co. Ltd, ตลาด Graham Street Market, ถนน Cochrane Street/ Wellington Street, ถนน Hollywood Road, วัดหมั่น-โหมว, แหล่งช็อปของวินเทจ Upper Lascar Row, ถนน Square Street, ถนน Tai Ping Shan Street และ วัดกว๋อง-ฟก-ฉี่-ห่อง
เส้นทางที่ 2: ย้อนรอยมรดกย่านเมืองเก่า (Old Town Legacy) – พาผู้มาเยือนย้อนรอยประวัติศาสตร์อันหลากหลายของย่าน Central ที่สั่งสมและตกทอดจากหลายยุคสมัย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวและผู้ที่มาเยือนฮ่องกงเป็นครั้งแรก ตั้งแต่บันไดหินแกรนิตอันเป็นเอกลักษณ์บนถนน Pottinger Street, ต่ายกู๋น (Tai Kwun) อดีตสถานีตำรวจและเรือนจำที่ได้รับการบูรณะและปรับโฉมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ไปจนถึง Dr Sun Yat-sen Museum พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สำคัญ และสถาปัตยกรรม Tong Lau แบบดั้งเดิม
สถานที่ไฮไลต์ ได้แก่ ตลาด Central Market, ถนน Wellington Street, ตลาด Graham Street Market, ถนน Pottinger Street, ต่ายกู๋น (Tai Kwun), ย่าน SoHo, Dr Sun Yat-sen Museum, PMQ, Tong Lau Experience Room, วัดหมั่น-โหมว และ ถนน Tai Ping Shan Street
เส้นทางที่ 3: ลิ้มรสเสน่ห์ย่านเก่าผ่านอาหารและเครื่องดื่ม (Neighbourhood Taste) – ชวนสัมผัสย่าน Central ผ่านหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักฮ่องกง ซึ่งก็คือ “อาหาร” ตั้งแต่มื้อเช้าไปจนถึงมื้อค่ำกับเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยม ประสบการณ์นี้รวบรวมทั้งร้านอาหารระดับมิชลิน บาร์ชื่อดัง และร้านอาหารท้องถิ่นยอดนิยมไว้บนเส้นทางเดียวกัน ผู้มาเยือนสามารถเริ่มต้นวันด้วยชาจีนและติ่มซำแบบดั้งเดิม แวะลิ้มลองขนมอบจากร้านเบเกอรีในย่าน หรือสัมผัสร้านชาสมุนไพรท้องถิ่น ก่อนออกสำรวจร้านอาหารและบาร์ค็อกเทลชื่อดังระดับนานาชาติของ Central ในยามค่ำคืน
ร้านแนะนำสำหรับมื้อเช้าและมื้อกลางวัน Luk Yu Tea House, Yat Lok Restaurant, Arbor, LPM, Tai Ping Koon Restaurant, Messina, Venchi, Chopsticks Kee และ Yue Hing ร้านแนะนำสำหรับมื้อกลางวันและช่วงจิบน้ำชายามบ่าย Neighborhood, Kung Lee Herbal Tea Shop, Magistracy Dining Room และ Madame Fù ร้านแนะนำสำหรับช่วงจิบน้ำชาและมื้อค่ำ Tai Cheong Bakery, Social Goods Modern Bakery, Bakehouse, COA, James Suckling Wine Central, Out of the Brew, Mius, DIO Cafe Bar และ Mak’s Noodles ร้านแนะนำสำหรับมื้อค่ำและเครื่องดื่ม WING, VEA, Kinsman, Quinary และ The Opposites
เส้นทางที่ 4: เปิดมุมมองศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของย่านเก่า (Art & Soul) – พาสัมผัสอีกด้านของย่าน Central ที่ซึ่งศิลปะร่วมสมัยและงานออกแบบสมัยใหม่ผสานกลมกลืนไปกับงานฝีมือแบบดั้งเดิมและบรรยากาศของถนนสายประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมแกลเลอรีศิลปะระดับโลกและภาพสตรีตอาร์ตบนกำแพงสีสันสดใสบน Hollywood Road เลือกชมของเก่าและของสะสมในร้านค้าบนถนน Upper Lascar Row สำรวจผลงานสร้างสรรค์และงานออกแบบร่วมสมัยที่ PMQ รวมถึงเดินเล่นไปตามถนนที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และเรื่องราวอย่าง Wing Lee Street และ Tai Ping Shan Street เพื่อสัมผัสบรรยากาศของย่านในมุมที่แตกต่างออกไป
สถานที่ไฮไลต์ ได้แก่ ทางเลื่อน Central-Mid-Levels Escalator, ถนน Hollywood Road, PMQ, Tong Lau Experience Room, ถนน Wa In Fong, ถนน Wing Lee Street, ถนน Upper Lascar Row และ Tai Ping Shan Street
เติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านคู่มือท่องเที่ยวย่าน Old Town Central ผ่าน AR Web App และ ห้ามพลาดของที่ระลึกจำนวนจำกัดและชิมค็อกเทลเมนูพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นมาเฉพาะ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสจิตวิญญาณของชุมชนอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวฮ่องกงจึงเปิดตัว AR Web App รูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ (สามารถเข้าใช้งานผ่าน DiscoverHongKong.com) โดยระบบจะทำงานด้วยเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหว และแสดงคอนเทนต์ดิจิทัลแบบไดนามิก ณ จุดสำคัญต่าง ๆ ตลอดเส้นทางของแต่ละประสบการณ์ที่เลือกสรร
นอกจากนี้ ยังถ่ายทอดเรื่องราวของย่านผ่านประสบการณ์เสียงแบบ Immersive Audio โดยเจ้าของกิจการและบุคลากรจากสถานที่สำคัญในท้องถิ่นจะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวและความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับความเป็นไปของย่าน Central ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้ที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ได้แก่
- Bonny Yuen (ผู้ก่อตั้ง Yuen’s Tailor) เจ้าของร้านตัดเสื้อแบบครอบครัวที่สืบทอดงานฝีมือและความเชี่ยวชาญมายาวนานกว่า 55 ปี
- Gavin Yeung (ผู้ร่วมก่อตั้ง Kinsman) บาร์ค็อกเทลในย่าน Central ที่โดดเด่นด้วยเครื่องดื่มสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสุรากวางตุ้งและสุราจีน
- Ben Tsui (ทายาทรุ่นที่ 4 ของ Kung Lee Herbal Tea Shop) ร้านชาสมุนไพรเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านน้ำอ้อยสดและวุ้นสมุนไพรสูตรดั้งเดิม
- Cecilia Chan (ผู้ร่วมก่อตั้ง Glocal Mahjong) หนึ่งในสถานที่ไม่กี่แห่งในฮ่องกงที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เลือกซื้อของที่ระลึกธีมไพ่นกกระจอกอันมีเอกลักษณ์ของฮ่องกง
เก็บความทรงจำจาก Central กลับบ้านด้วยของที่ระลึกและค็อกเทลสุดเอ็กซ์คลูซีฟในช่วงเวลาจำกัด
นักท่องเที่ยวสามารถรับแผนที่ Old Town Map ได้ฟรี เพื่อใช้นำทางไปค้นพบสถานที่และมุมลับที่น่าสนใจทั่วทั้งย่าน ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 200 ดอลลาร์ฮ่องกงขึ้นไปต่อรายการภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ สามารถนำใบเสร็จไปแลกรับเข็มกลัดรูปป้ายชื่อถนนรุ่นพิเศษจำนวน 5 แบบ ได้ที่ Central Market, Tai Kwun, PMQ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมรายการอื่น ๆ
นอกจากนี้ บาร์ชื่อดัง 14 แห่งในย่าน Central รวมถึงบาร์ที่ติดอันดับ 50 Best อย่าง COA, Montana, The Opposites, The Savory Project และ Tell Camellia จะร่วมกันรังสรรค์ Old Town Exclusive Cocktails เครื่องดื่มค็อกเทลสูตรพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์และเรื่องราวของย่าน Central ตั้งแต่เมนู Canton Bazaar ที่บาร์ 001 ซึ่งสะท้อนภูมิหลังทางวัฒนธรรมอันหลากหลายและซับซ้อนของฮ่องกง ไปจนถึงเมนู Taro Irish Coffee จาก The Opposites ที่หยิบยกรสชาติของสาคูเผือก ขนมหวานกวางตุ้งสุดคลาสสิก มาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ค็อกเทลแต่ละแก้วล้วนถ่ายทอดรสชาติและเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของย่าน โดยเมนูพิเศษนี้จะเสิร์ฟในช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น
การสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ Old Town Central เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของการท่องเที่ยวฮ่องกง เพื่อผลักดันให้นักท่องเที่ยวออกสำรวจย่านต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์และหลากหลาย พร้อมทำความรู้จักและเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นที่เป็นหัวใจสำคัญของเมืองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการผสานเรื่องราวด้านมรดกทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ อาหารการกิน และนวัตกรรมเข้าด้วยกัน Old Town Central จึงชวนให้นักเดินทางก้าวออกจากเส้นทางท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กยอดนิยมที่คุ้นเคย เพื่อไปค้นพบเรื่องราวและเสน่ห์ที่แท้จริงของฮ่องกง ซึ่งรอให้ทุกคนมาค้นพบอยู่ในทุกมุมของย่านแห่งนี้
ผู้ที่ต้องการวางแผนการเดินทางและสำรวจ Old Town Central สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.discoverhongkong.com/eng/neighbourhoods/old-town-central.html
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