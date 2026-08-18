“นารา” เมืองหลวงเก่าญี่ปุ่น จุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวพักค้างคืน

“นารา” เมืองหลวงเก่าญี่ปุ่นในภูมิภาคคันไซ เผยตัวเลขล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นเลือกพักค้างคืน แทนการพักที่โอซาก้าหรือเกียวโต ทางการเตรียมรับมือกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้เป็นจุดหมายใหม่มากกว่าเมืองทางผ่าน
“นารา” หรือ นาระ (Nara) เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น เป็นที่รู้จักมายาวนานในฐานะแหล่งท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาให้อาหารกวาง ชมวัด และศาลเจ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ก่อนเดินทางกลับไปพักที่เกียวโตหรือโอซาก้า อย่างไรก็ตาม มีตัวเลขที่ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงได้รับประโยชน์จากเงินเยนที่อ่อนค่า รวมถึงการจัดงาน World Exposition ที่โอซาก้า เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยดึงความสนใจมายังภูมิภาคคันไซ
โดยมีข้อมูลเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังนาราในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นแตะกว่า 16 ล้านคน ตามข้อมูลที่เมืองนาราเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แม้จำนวนผู้มาเยือนเมืองหลวงโบราณแห่งนี้โดยรวมยังคงต่ำกว่าระดับก่อนช่วงโควิด แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักค้างคืนเพิ่มขึ้น 28.8% จากปี 2019 มาอยู่ที่ 2.24 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เมืองเริ่มจัดเก็บสถิติการท่องเที่ยวที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกัน
ในบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติ 3.52 ล้านคน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในปี 2025 มีประมาณ 569,000 คนเลือกพักค้างคืน เพิ่มขึ้น 27.9% จากปีก่อน และถือเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่ของเมืองเช่นกัน
นารายังคงต้องพึ่งพาเกียวโตและโอซาก้าในฐานะประตูสู่เมืองสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ โดยทั้งสองเมืองอยู่ห่างจากนาราเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม ขณะที่เกียวโตกำลังเผชิญปัญหาจากนักท่องเที่ยวล้นเมือง นาราเองก็ยอมรับมานานแล้วถึงความท้าทายในการทำให้นักท่องเที่ยวอยู่ในเมืองนานขึ้น และพยายามสลัดภาพลักษณ์ของการเป็นเพียงจุดหมายปลายทางสำหรับการเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ
เมืองนาราระบุว่า ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกำลังเกิดขึ้น โดยนารากำลังค่อย ๆ พัฒนาไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางในตัวเอง แทนที่จะเป็นเพียงเมืองที่นักท่องเที่ยวแวะผ่าน
ตัวแทนจากฝ่ายยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของเมืองกล่าวว่า จำนวนสถานที่พักแรมที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนเพิ่มขึ้น พร้อมระบุว่า เมืองยังได้เพิ่มความพยายามในการสร้างเหตุผลให้นักท่องเที่ยวอยู่ในนาราต่อไปจนถึงช่วงค่ำ
มาตรการต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเยี่ยมชมวัดและศาลเจ้าของนาราหลังพระอาทิตย์ตก รวมถึงการเผยแพร่แผนที่ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษฉบับใหม่ เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสำรวจบาร์ในท้องถิ่นได้สะดวกขึ้น โดยเมืองระบุว่าแวดวงบาร์ของนารากำลังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น จากการที่บาร์เทนเดอร์รุ่นใหม่จำนวนมากขึ้นเริ่มเปิดกิจการของตนเอง
ในระยะต่อไป นารายังคงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสถานที่ให้บริการน้ำพุร้อนบริเวณรอบสระซารุซาวะ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสวนสาธารณะนารากับย่านเมืองเก่าใจกลางเมือง รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่มุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมให้พักอยู่ในเมืองนานขึ้น
ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวล่าสุดอาจช่วยเพิ่มแรงส่งให้ความพยายามผลักดันนาราให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางในตัวเองมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ในพื้นที่ห่างออกไปจากตัวเมือง นาราและจังหวัดโดยรอบกำลังเตรียมรับผลจากการที่ยูเนสโกมีมติในเดือนกรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมาให้ขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณคดีโบราณอาสุกะ-ฟูจิวาระเป็นมรดกโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากสถานีนาราด้วยรถไฟได้
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