ฮือฮา “ดวงตาพญานาคา” ถ้ำนาคา แลนด์มาร์กหน้าฝน สวยเหมือนจริงจนขนลุก

อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดบึงกาฬ เผยภาพหลุมหินธรรมชาติบนลานหินภูลังกา ที่เมื่อฝนตกจนน้ำขังจะมองดูคล้ายกับดวงตา ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเรียกกันว่า “ดวงตาพญานาคา”
เฟซบุ๊กเพจอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม - phulangka national park thailand เผยภาพของหลุมหินธรรมชาติบนลานหินภูลังกาที่ถูกน้ำขังจนมองดูคล้ายดวงตา พร้อมให้ข้อมูลว่า
บนลานหินของภูลังกา มีหลุมหินที่เกิดจากธรรมชาติอยู่บริเวณถ้ำนาคา เมื่อถึงฤดูฝนทำให้มีน้ำขังในหลุม จึงเกิดลักษณะคล้ายกับดวงตา นักท่องเที่ยวที่พบเห็นนิยมให้ชื่อว่า “ดวงตาพญานาคา”
สำหรับ “ถ้ำนาคา” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ อยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำนาคา-น้ำตกตาดวิมานทิพย์
ถ้ำนาคา เป็นถ้ำขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายถ้ำเขาวงกตไม่มีหลังคาถ้ำ โดยแต่ละคนจะต้องเดินลงเนินผ่านช่องหินแคบ ๆ เพื่อเข้าไปสู่ตัวถ้ำ
เหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่า “ถ้ำนาคา” หรือ “ถ้ำพญานาค”เนื่องจากมีลักษณะของหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญ ๆ ทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน)
นอกจากนี้ถ้ำแห่งนี้ยังมีเรื่องเล่าตำนานความเชื่อที่นำไปผูกโยงกับพญานาคว่า ถ้ำนาคาคือพญานาคหรืองูยักษ์ที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินอีกด้วย
ถ้ำนาคามีสิ่งน่าสนใจเด่น ๆ เช่น “หินหัวงู” หรือ “หินหัวพญานาค” หรือ “หินหัวนาคา” ที่วันนี้พบเจอ 3 หัว กระจัดกระจายกันในพื้นที่ และมีส่วน “ลำตัวพญานาค” ที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นดิน (Tectonic uplift) ในภาคอีสาน รวมถึงส่วน “เกล็ดพญานาค” ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา “ซันแครก” (Sun Cracks) และ “ป่าโบราณ” เป็นต้น
ด้วยความแปลกน่าทึ่งของปรากฏการณ์ธรรมชาติ บวกกับตำนานเรื่องเล่าที่นำผูกโยงกับพญานาค ทำให้ถ้ำนาคาหลังจากถูกเปิดตัวผ่านโซเชียลมีเดียก็โด่งดังเพียงชั่วข้ามคืน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเดินทางไปเยือนถ้ำแห่งนี้
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