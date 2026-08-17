นานทีปีหน กรมศิลป์เปิด “วัดพระแก้ววังหน้า” ให้เข้าชมฟรี พร้อมนำชม วันละ 2 รอบ

กรมศิลป์ เปิด “วัดพระแก้ววังหน้า” ให้ผู้สนใจเข้าชมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้- 20 ก.ย. 69 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ขณะที่กองโบราณคดี จัดรอบนำชมวันละ 2 รอบ เวลา 13.00 น. และ 15.00 น. เพื่อให้ผู้สนใจ ได้เรียนรู้เรื่องราวของวัดพระแก้ววังหน้าอย่างใกล้ชิด
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2569 กรมศิลปากรได้จัดงาน “รากนครา มรรคาแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา สร้างสรรค์ ส่งเสริม และสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาติ
งานรากนครา มรรคาแห่งรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม เป็นต้นมา กับกิจกรรมอันหลากหลายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ หนึ่งในนั้นก็คือ การเปิด “วัดบวรสถานสุทธาวาส” หรือ “วัดพระแก้ววังหน้า” ให้ผู้สนใจได้เข้าชมภายในวัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (บางบริเวณปิดเพื่อทำการบูรณะ) โดยวัดพระแก้ววังหน้าได้เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่วันนี้-20 กันยายน 2569 เวลา 09.00-16.00 น. ซึ่งในยามปกติวัดแห่งนี้จะปิดชมได้เฉพาะด้านนอก แต่จะเปิดให้เข้าชมภายในวัดเนื่องในโอกาสพิเศษ ซึ่งนานทีปีครั้ง จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจ
สำหรับวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
วัดพระแก้ววังหน้า เป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่อยู่ในเขตพระราชวัง โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพงเสพ พระมหาอุปราชในรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้น ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ใช้เป็นพระเมรุพิมานประดิษฐานพระบรมศพเจ้านายหลายพระองค์เวลาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแทนพระเมรุใหญ่ที่สนามหลวง
วัดพระแก้ววังหน้าโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือครูช่างต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่งดงามวิจิตร ซึ่งวันนี้กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมนำชมภายในพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า วันละ 2 รอบ คือ เวลา 13.00 น. และ 15.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมของโบราณสถานสำคัญแห่งนี้อย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ดีเพื่อร่วมกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ นักท่องเที่ยวที่เข้าชมภายในวัด***ห้ามสัมผัส แตะต้อง ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเด็ดขาด รวมถึง***งดใช้แฟลช ในขณะถ่ายภาพ เพื่อช่วยกันถนอมรักษางานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยต่อไป
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